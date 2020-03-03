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"ساما" تخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

في ضوء التطورات العالمية

قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.


ويأتي ذلك الخفض في ضوء التطورات العالمية.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اتفاقيات إعادة الشراء

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"ساما" تخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
سبق

قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.


ويأتي ذلك الخفض في ضوء التطورات العالمية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:29 PM

"ساما" تخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

في ضوء التطورات العالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
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قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.


ويأتي ذلك الخفض في ضوء التطورات العالمية.

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