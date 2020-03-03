"ساما" تخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.
ويأتي ذلك الخفض في ضوء التطورات العالمية.
قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.
ويأتي ذلك الخفض في ضوء التطورات العالمية.مؤسسة النقد العربي السعودي ساما اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اتفاقيات إعادة الشراء
قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.
ويأتي ذلك الخفض في ضوء التطورات العالمية.
قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.
ويأتي ذلك الخفض في ضوء التطورات العالمية.