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أمير مكة ونائبه يطلعان على خطط "الطيران المدني" المستقبلية وتطورات العمل بمطارات المنطقة

خلال استقبالهما رئيس الهيئة "المنصوري"

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على خطط الهيئة المستقبلية وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة، وفي مقدمة ذلك استحداث قطاع للحج والعمرة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها، خصوصاً مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين، وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.

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أمير مكة ونائبه يطلعان على خطط "الطيران المدني" المستقبلية وتطورات العمل بمطارات المنطقة
سبق

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على خطط الهيئة المستقبلية وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة، وفي مقدمة ذلك استحداث قطاع للحج والعمرة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها، خصوصاً مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين، وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
10:56 PM

أمير مكة ونائبه يطلعان على خطط "الطيران المدني" المستقبلية وتطورات العمل بمطارات المنطقة

خلال استقبالهما رئيس الهيئة "المنصوري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على خطط الهيئة المستقبلية وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة، وفي مقدمة ذلك استحداث قطاع للحج والعمرة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها، خصوصاً مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين، وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.

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