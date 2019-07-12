أسعار النفط الخام اليوم تقترب من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع

اقتربت أسعار النفط الخام، اليوم، من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع؛ حيث ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتاً أو نسبة 0.8 %، إلى 67.05 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، بمقدار 42 سنتاً أو نسبة 0.7 %، إلى 60.62 دولار أمريكي.