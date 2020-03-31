وفاة رئيس الكونغو الأسبق إثر إصابته بكورونا

بعدما تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس

توفي الرئيس الأسبق لجمهورية الكونغو، جاك يواكيم يومبي أوبانغو (81 عامًا)، إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكد نجل أوبانغو، جان جاك يومبي أوبانغو، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن والده توفي في فرنسا، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفق روسيا اليوم أوضحت صحيفة "جورنال دي برازا" الكونغولية، أنه كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس.

يشار إلى أن أوبانغو كان ضابطًا في الجيش قبل أن يصبح رئيسًا لجمهورية الكونغو، أو ما يعرف بـ كونغو برازافيل بين العامين 1977 و1979.

كما شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1993 حتى 1996، وعاش في المنفى بين 1997 و2007.