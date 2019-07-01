‫"أمانة جازان" عن "الشارع الثقافي": مشروع لدعم المبدعين والموهوبين

يضم أفكاراً ثقافية وفنية ورسوماً ونحتاً وعروضاً شعبية منوّعة يقع على امتداد ٤٥٠ متراً

بدأت أمانة منطقة جازان العمل في تنفيذ الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان، بهدف نشر أنواع الفنون وإبراز المبدعين والموهوبين وتهيئة المكان المناسب لممارسة عديد من أنواع الفنون والثقافة بمدينة جيزان.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان؛ أن الشارع الثقافي يقع على امتداد ٤٥٠ متراً ويحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورية وبوثات للفنانين وجلسات للزوّار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات الترفيهية التي تعزّز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية.

وأضاف ابن سعيدان؛ مدينة جيزان خاصة ومنطقة جازان عامة، بيئة خصبة للمثقفين والملهمين والشباب المبدعين، ولها تاريخ عريق في الجانبين الثقافي والفني، ومن هنا انطلقت فكرة تنفيذ الشارع الثقافي الذي يضم بين طياته أفكار الثقافة والفنون والرسوم والنحت والعروض الشعبية وغيرها من الفعاليات المتنوعة.