بينها "عيادات افتراضية".. شاهد مشاريع تطويرية بمستشفى رنية بالطائف

دشّنها المحافظ ومدير صحة الطائف وضمّت خدمات إلكترونية وتعزيزاً للتواصل والتدريب

دشّن محافظ رنية خالد حسن الرويس ومدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، اليوم الخميس، عدداً من المشاريع التطويرية الصحية الجديدة في مستشفى رنية العام

حيث افتتح مشروع تطوير تمديد الألياف البصرية الخاصة بشبكة الإنترنت، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجودة، وضمان سرعة تقديم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجع والمريض.

وتم تدشين مشروع تفعيل نظام إدارة معلومات المرضى من خلال الملف الإلكتروني الذي يحتوي على معلومات المريض، وضمان عدم تلفه أو ضياعه والعودة إلى تاريخه المرضي، وللتقليل من الاستخدام الورقي.

كما افتتحت قاعة التدريب والتي تم استحداثها وتجهيزها مؤخراً، والتي ستسهم بإذن الله بعد التنسيق مع إدارة التدريب بصحة الطائف لإقامة دورات معتمدة وجلب مدربين ومحاضرين أكفاء، مما يقلل من الوقت والمسافة التي كان يقطعها الموظف لحضور الدورات التدريبية.

وجاء ضمن المشاريع التي دشنها محافظ رنية ومدير صحة الظائف اليوم، عيادات الاستشارات الطبية التي تُعنى بتوفير جميع الإجابات الخاصة باستشارات المرضى وتوفير عيادات افتراضية يتمكن من خلالها المريض اللقاء والتحدث بالطبيب الذي يرغب.

وفي نهاية الجولة، دشّنت قنوات تواصل مباشرة وسريعة تهدف إلى بث مواد توعوية ومدّ جسور تواصل وفتح آفاق حديثة مع المراجع والمريض.