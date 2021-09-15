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"غرفة المخواة" تحتضن مؤتمر "دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين"

استمر 4 أيام بمشاركة الخبراء وممثّلي الغرف التجارية بمحافظات الباحة

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية؛ مؤتمر "دور الصندوق في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة" في كل من محافظات: المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، في خطوة لدعم المزارعين؛ حيث استمرّ اللقاء 4 أيام برعاية محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي العُمري، دور فرع صندوق التنمية الزراعية على تعاونهم في إنجاح هذا اللقاء ودور الصندوق المهم في تمويل برامج التنمية الزراعية، مبديًا سعادته بهذا التفاعل الكبير من الأهالي والمزارعين من خلال الحضور، متمنيًا تحقيق الهدف من مثل هذه اللقاءات ورؤية العديد من المشاريع الزراعية على أرض الواقع في المستقبل القريب من رؤساء المراكز والمزارعين.

وأضاف: "كما أوجه شكري الجزيل لسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه غير المحدود لكل النشاطات التي نقوم بها، وتوجيهه ودعمه الدائم لنا في غرفة المخواة.

فيما استمرّ اللقاء في يومه الثاني من محافظة قلوة، الذي كان برعايةٍ من محافظ قلوة عبدالله العويدي، وأقيم في يومه الثالث في محافظة الحجرة برعاية من محافظ الحجرة عبدالرحمن عصيدان، وانتهى في يومه الرابع والأخير بمحافظة غامد الزناد برعاية محافظها جمعان بن دايس الغامدي.

يشار إلى أن الصندوق قدّم العديد من البرامج الرائعة التي تستهدف المزارعين بشكل خاص، وأجيب عن أبرز الاستفسارات التي كانت تدور في أذهان الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج، كما قدم لهم شرحًا تفصيليًّا عن آلية التقدم لمثل هذه المشاريع والخطوات اللازمة، وأيضًا الوثائق اللازمة لذلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"غرفة المخواة" تحتضن مؤتمر "دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين"
سبق

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية؛ مؤتمر "دور الصندوق في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة" في كل من محافظات: المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، في خطوة لدعم المزارعين؛ حيث استمرّ اللقاء 4 أيام برعاية محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي العُمري، دور فرع صندوق التنمية الزراعية على تعاونهم في إنجاح هذا اللقاء ودور الصندوق المهم في تمويل برامج التنمية الزراعية، مبديًا سعادته بهذا التفاعل الكبير من الأهالي والمزارعين من خلال الحضور، متمنيًا تحقيق الهدف من مثل هذه اللقاءات ورؤية العديد من المشاريع الزراعية على أرض الواقع في المستقبل القريب من رؤساء المراكز والمزارعين.

وأضاف: "كما أوجه شكري الجزيل لسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه غير المحدود لكل النشاطات التي نقوم بها، وتوجيهه ودعمه الدائم لنا في غرفة المخواة.

فيما استمرّ اللقاء في يومه الثاني من محافظة قلوة، الذي كان برعايةٍ من محافظ قلوة عبدالله العويدي، وأقيم في يومه الثالث في محافظة الحجرة برعاية من محافظ الحجرة عبدالرحمن عصيدان، وانتهى في يومه الرابع والأخير بمحافظة غامد الزناد برعاية محافظها جمعان بن دايس الغامدي.

يشار إلى أن الصندوق قدّم العديد من البرامج الرائعة التي تستهدف المزارعين بشكل خاص، وأجيب عن أبرز الاستفسارات التي كانت تدور في أذهان الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج، كما قدم لهم شرحًا تفصيليًّا عن آلية التقدم لمثل هذه المشاريع والخطوات اللازمة، وأيضًا الوثائق اللازمة لذلك.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
09:27 PM

"غرفة المخواة" تحتضن مؤتمر "دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين"

استمر 4 أيام بمشاركة الخبراء وممثّلي الغرف التجارية بمحافظات الباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية؛ مؤتمر "دور الصندوق في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة" في كل من محافظات: المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، في خطوة لدعم المزارعين؛ حيث استمرّ اللقاء 4 أيام برعاية محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي العُمري، دور فرع صندوق التنمية الزراعية على تعاونهم في إنجاح هذا اللقاء ودور الصندوق المهم في تمويل برامج التنمية الزراعية، مبديًا سعادته بهذا التفاعل الكبير من الأهالي والمزارعين من خلال الحضور، متمنيًا تحقيق الهدف من مثل هذه اللقاءات ورؤية العديد من المشاريع الزراعية على أرض الواقع في المستقبل القريب من رؤساء المراكز والمزارعين.

وأضاف: "كما أوجه شكري الجزيل لسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه غير المحدود لكل النشاطات التي نقوم بها، وتوجيهه ودعمه الدائم لنا في غرفة المخواة.

فيما استمرّ اللقاء في يومه الثاني من محافظة قلوة، الذي كان برعايةٍ من محافظ قلوة عبدالله العويدي، وأقيم في يومه الثالث في محافظة الحجرة برعاية من محافظ الحجرة عبدالرحمن عصيدان، وانتهى في يومه الرابع والأخير بمحافظة غامد الزناد برعاية محافظها جمعان بن دايس الغامدي.

يشار إلى أن الصندوق قدّم العديد من البرامج الرائعة التي تستهدف المزارعين بشكل خاص، وأجيب عن أبرز الاستفسارات التي كانت تدور في أذهان الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج، كما قدم لهم شرحًا تفصيليًّا عن آلية التقدم لمثل هذه المشاريع والخطوات اللازمة، وأيضًا الوثائق اللازمة لذلك.

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