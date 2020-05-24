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القطاعات الأمنية في المدينة تتابع تطبيق أمر منع التجول الكامل

في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على السلامة في أول أيام العيد

تواجدت القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة في الطرقات العامة والأحياء والتقاطعات والميادين لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول الكامل في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.

وتواصلت جهود رجال الأمن من مختلف القطاعات من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين.

وشهد اليوم حالة من الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وظهرت أحياء وشوارع وميادين المدينة المنورة خالية من حركة السيارات والمارة مما يدل على الالتزام والوعي من المواطنين والمقيمين والتقيد بالتوجيهات والتعليمات الرامية للحفاظ على سلامتهم، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة عبر التطبيقات ووسائل الدفع الإلكترونية.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القطاعات الأمنية في المدينة تتابع تطبيق أمر منع التجول الكامل
سبق

تواجدت القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة في الطرقات العامة والأحياء والتقاطعات والميادين لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول الكامل في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.

وتواصلت جهود رجال الأمن من مختلف القطاعات من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين.

وشهد اليوم حالة من الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وظهرت أحياء وشوارع وميادين المدينة المنورة خالية من حركة السيارات والمارة مما يدل على الالتزام والوعي من المواطنين والمقيمين والتقيد بالتوجيهات والتعليمات الرامية للحفاظ على سلامتهم، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة عبر التطبيقات ووسائل الدفع الإلكترونية.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:56 PM

القطاعات الأمنية في المدينة تتابع تطبيق أمر منع التجول الكامل

في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على السلامة في أول أيام العيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تواجدت القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة في الطرقات العامة والأحياء والتقاطعات والميادين لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول الكامل في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.

وتواصلت جهود رجال الأمن من مختلف القطاعات من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين.

وشهد اليوم حالة من الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وظهرت أحياء وشوارع وميادين المدينة المنورة خالية من حركة السيارات والمارة مما يدل على الالتزام والوعي من المواطنين والمقيمين والتقيد بالتوجيهات والتعليمات الرامية للحفاظ على سلامتهم، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة عبر التطبيقات ووسائل الدفع الإلكترونية.

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