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الجيش الإسرائيلي: أزمة كورونا ستطول ولن تزول قبل عام على الأقل

أكّد قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تمير يادعي؛ أن أزمة كورونا ستطول، ولن تزول قبل عام على الأقل.

"يادعي"؛ دعا المواطنين إلى عدم التوهم بسرعة تعافي إسرائيل من أزمة كورونا، مشدداً على أن الحياة لن تعود إلى مسارها المعتاد حتما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، الذي يحتفل به هذا العام في الفترة من 8 إلى 16 أبريل.

وأضاف: "الصحيح هو الحديث إلى المواطنين عن إستراتيجية التعامل مع الفيروس، وليس عن إستراتيجية الخروج من الحجر الصحي".

وأكد يادعي؛ أنه لا يمكن أن تستمر حالة الإغلاق الاقتصادي لفترة طويلة، مقترحاً تقسيم إسرائيل إلى 3 مناطق: خضراء للمناطق التي تتسم بالوضع الوبائي المرضي نسبياً، وصفراء للمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابات، وحمراء للمناطق التي تسجل فيها أعلى معدلات إصابة.

فيروس كورونا الجديد الجيش الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الإسرائيلي: أزمة كورونا ستطول ولن تزول قبل عام على الأقل
سبق

أكّد قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تمير يادعي؛ أن أزمة كورونا ستطول، ولن تزول قبل عام على الأقل.

"يادعي"؛ دعا المواطنين إلى عدم التوهم بسرعة تعافي إسرائيل من أزمة كورونا، مشدداً على أن الحياة لن تعود إلى مسارها المعتاد حتما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، الذي يحتفل به هذا العام في الفترة من 8 إلى 16 أبريل.

وأضاف: "الصحيح هو الحديث إلى المواطنين عن إستراتيجية التعامل مع الفيروس، وليس عن إستراتيجية الخروج من الحجر الصحي".

وأكد يادعي؛ أنه لا يمكن أن تستمر حالة الإغلاق الاقتصادي لفترة طويلة، مقترحاً تقسيم إسرائيل إلى 3 مناطق: خضراء للمناطق التي تتسم بالوضع الوبائي المرضي نسبياً، وصفراء للمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابات، وحمراء للمناطق التي تسجل فيها أعلى معدلات إصابة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:47 AM

الجيش الإسرائيلي: أزمة كورونا ستطول ولن تزول قبل عام على الأقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تمير يادعي؛ أن أزمة كورونا ستطول، ولن تزول قبل عام على الأقل.

"يادعي"؛ دعا المواطنين إلى عدم التوهم بسرعة تعافي إسرائيل من أزمة كورونا، مشدداً على أن الحياة لن تعود إلى مسارها المعتاد حتما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، الذي يحتفل به هذا العام في الفترة من 8 إلى 16 أبريل.

وأضاف: "الصحيح هو الحديث إلى المواطنين عن إستراتيجية التعامل مع الفيروس، وليس عن إستراتيجية الخروج من الحجر الصحي".

وأكد يادعي؛ أنه لا يمكن أن تستمر حالة الإغلاق الاقتصادي لفترة طويلة، مقترحاً تقسيم إسرائيل إلى 3 مناطق: خضراء للمناطق التي تتسم بالوضع الوبائي المرضي نسبياً، وصفراء للمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابات، وحمراء للمناطق التي تسجل فيها أعلى معدلات إصابة.

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