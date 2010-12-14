النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكابتن صالح السيف يحقق المركز الأول في رالي حائل لفئة T3

يستعد للمشاركة في رالي دكار المزمع إقامته مطلع يناير القادم

حقق قائد فريق الحصان الأسود سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي حائل تويوتا الدولي ٢٠٢١، بعد أداء لافت قدمه البطل في جميع مراحل السباق، ومعالجة المشكلات والأعطال الفنية التي تعرضت لها المركبة، في زمن قياسي.

ويتمتع الكابتن "السيف" بالعديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات، حيث حقق كثيراً من الإنجازات منها "وصافة العالم في بطولة الراليات الصحراوية هذا العام والعام الماضي، بطل المملكة العربية السعودية لعام 2020، بطل الشرق الأوسط 2021، بطل حائل للنسخ الأربع الماضية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني في رالي داكار في فئة t3 s لعام 2020".

وأعرب "السيف" عن سعادته في تحقيق الفوز وتحقيق المركز الأول رغم قوة المنافسة, بينما يستعد للمشاركة في رالي دكار، المزمع إقامته في مطلع شهر يناير لعام ٢٠٢٢م في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الكابتن صالح السيف يحقق المركز الأول في رالي حائل لفئة T3
سبق

حقق قائد فريق الحصان الأسود سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي حائل تويوتا الدولي ٢٠٢١، بعد أداء لافت قدمه البطل في جميع مراحل السباق، ومعالجة المشكلات والأعطال الفنية التي تعرضت لها المركبة، في زمن قياسي.

ويتمتع الكابتن "السيف" بالعديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات، حيث حقق كثيراً من الإنجازات منها "وصافة العالم في بطولة الراليات الصحراوية هذا العام والعام الماضي، بطل المملكة العربية السعودية لعام 2020، بطل الشرق الأوسط 2021، بطل حائل للنسخ الأربع الماضية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني في رالي داكار في فئة t3 s لعام 2020".

وأعرب "السيف" عن سعادته في تحقيق الفوز وتحقيق المركز الأول رغم قوة المنافسة, بينما يستعد للمشاركة في رالي دكار، المزمع إقامته في مطلع شهر يناير لعام ٢٠٢٢م في المملكة العربية السعودية.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
03:33 PM

الكابتن صالح السيف يحقق المركز الأول في رالي حائل لفئة T3

يستعد للمشاركة في رالي دكار المزمع إقامته مطلع يناير القادم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
653

حقق قائد فريق الحصان الأسود سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي حائل تويوتا الدولي ٢٠٢١، بعد أداء لافت قدمه البطل في جميع مراحل السباق، ومعالجة المشكلات والأعطال الفنية التي تعرضت لها المركبة، في زمن قياسي.

ويتمتع الكابتن "السيف" بالعديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات، حيث حقق كثيراً من الإنجازات منها "وصافة العالم في بطولة الراليات الصحراوية هذا العام والعام الماضي، بطل المملكة العربية السعودية لعام 2020، بطل الشرق الأوسط 2021، بطل حائل للنسخ الأربع الماضية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني في رالي داكار في فئة t3 s لعام 2020".

وأعرب "السيف" عن سعادته في تحقيق الفوز وتحقيق المركز الأول رغم قوة المنافسة, بينما يستعد للمشاركة في رالي دكار، المزمع إقامته في مطلع شهر يناير لعام ٢٠٢٢م في المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة