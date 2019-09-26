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لجنة التنمية الاجتماعية بظلم تختتم احتفالاتها باليوم الوطني

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بظلم مساء أمس برنامج احتفالاتها باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بدعم من شركة معادن للذهب بالسوق والذي أقامته خلال اليومين الماضيين وبالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية بمركز ظلم وبمشاركة عدد من الأهالي والأعيان.

وتخلل الحفل الختامي عدد من القصائد الوطنية والكلمات التي تخص هذه المناسبة الغالية لدى الجميع كما قامت اللجنة بتوزيع بعض الجوائز والدروع على عدد من المشاركين وكذلك أقامت وجبة عشاء تكريماً للحضور.

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لجنة التنمية الاجتماعية بظلم تختتم احتفالاتها باليوم الوطني
سبق

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بظلم مساء أمس برنامج احتفالاتها باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بدعم من شركة معادن للذهب بالسوق والذي أقامته خلال اليومين الماضيين وبالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية بمركز ظلم وبمشاركة عدد من الأهالي والأعيان.

وتخلل الحفل الختامي عدد من القصائد الوطنية والكلمات التي تخص هذه المناسبة الغالية لدى الجميع كما قامت اللجنة بتوزيع بعض الجوائز والدروع على عدد من المشاركين وكذلك أقامت وجبة عشاء تكريماً للحضور.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
08:36 PM

لجنة التنمية الاجتماعية بظلم تختتم احتفالاتها باليوم الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بظلم مساء أمس برنامج احتفالاتها باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بدعم من شركة معادن للذهب بالسوق والذي أقامته خلال اليومين الماضيين وبالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية بمركز ظلم وبمشاركة عدد من الأهالي والأعيان.

وتخلل الحفل الختامي عدد من القصائد الوطنية والكلمات التي تخص هذه المناسبة الغالية لدى الجميع كما قامت اللجنة بتوزيع بعض الجوائز والدروع على عدد من المشاركين وكذلك أقامت وجبة عشاء تكريماً للحضور.

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