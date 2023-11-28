كولومبيا تمدّد حالة الطوارئ الصحية بسبب "أوميكرون"

إيفان دوكي: ليست لدينا رحلات جوية مباشرة مع إفريقيا

مدّدت كولومبيا حالة الطوارئ الصحية حتى 28 من شهر فبراير القادم، بسبب ظهور سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

وأوضح رئيس كولومبيا إيفان دوكي، أمس، أن التمديد جاء نتيجة وجود إعلان عالمي يتعلق بالوضع الوبائي، وكذلك للسماح بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في البلاد، مبينًا أن كولومبيا ليست لديها رحلات جوية مباشرة مع إفريقيا.

وأدى اكتشاف سلالة أوميكرون في شتى أنحاء العالم، إلى فرض حظر سفر على الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وبعض الدول المجاورة لها.