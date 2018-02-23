امتلاء مواقف السيارات بـ"الجنادرية".. وكثافة عالية على الطرق المؤدية للمهرجان

نوّه مرور منطقة الرياض، بامتلاء مواقف السيارات بمهرجان الجنادرية.
وبيّن أن الطرق المؤدية للمهرجان تشهد في هذه الأثناء كثافة مرورية عالية.
نوّه مرور منطقة الرياض، بامتلاء مواقف السيارات بمهرجان الجنادرية.
وبيّن أن الطرق المؤدية للمهرجان تشهد في هذه الأثناء كثافة مرورية عالية.
نوّه مرور منطقة الرياض، بامتلاء مواقف السيارات بمهرجان الجنادرية.
وبيّن أن الطرق المؤدية للمهرجان تشهد في هذه الأثناء كثافة مرورية عالية.
نوّه مرور منطقة الرياض، بامتلاء مواقف السيارات بمهرجان الجنادرية.
وبيّن أن الطرق المؤدية للمهرجان تشهد في هذه الأثناء كثافة مرورية عالية.