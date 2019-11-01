ترقية مطلق الغامدي للمرتبة العاشرة بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قراراً بترقية مدير عام الإدارة العامة للمتابعة مطلق الغامدي إلى المرتبة العاشرة.
من جهته أعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة، مؤكدًا على بذله المزيد من الجهود لخدمة الوطن.
أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قراراً بترقية مدير عام الإدارة العامة للمتابعة مطلق الغامدي إلى المرتبة العاشرة.
من جهته أعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة، مؤكدًا على بذله المزيد من الجهود لخدمة الوطن.
أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قراراً بترقية مدير عام الإدارة العامة للمتابعة مطلق الغامدي إلى المرتبة العاشرة.
من جهته أعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة، مؤكدًا على بذله المزيد من الجهود لخدمة الوطن.
أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قراراً بترقية مدير عام الإدارة العامة للمتابعة مطلق الغامدي إلى المرتبة العاشرة.
من جهته أعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة، مؤكدًا على بذله المزيد من الجهود لخدمة الوطن.