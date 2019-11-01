ترقية مطلق الغامدي للمرتبة العاشرة بأمانة جدة

‏أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قراراً بترقية مدير عام الإدارة العامة للمتابعة مطلق الغامدي إلى المرتبة العاشرة.

من جهته أعرب "الغامدي" عن شكره ‏وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة، مؤكدًا على بذله المزيد من الجهود لخدمة الوطن.