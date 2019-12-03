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متدربو كلية الاتصالات بالرياض يحصدون المركز الثالث بمسابقة هواوي بالصين

"الخليفة": الفوز يجسّد مدى ما يتمتع به منسوبو الكلية من مهارات فنية عالية

رفع متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، اسم الوطن عاليًا؛ بحصولهم أمس على المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق الأوسط بالصين.

وتفوّق المتدربان سلطان مصلح وراكان الحارثي، وسط حضور دولي كبير ومنافسات صعبة.

وعبّر عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، عن سعادته الغامرة بحصول متدربي الكلية على مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط؛ مؤكدًا أن هذا الفوز يجسّد مدى ما يتمتع به متدرّبو الكلية من مهارات فنية عالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مشيرًا إلى أن الكلية قامت بالعديد من الشراكات الاستراتيجية من عدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ ومنها شركة هواوي التي تُعد من الشركات الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال.

ورفع الدكتور أحمد الخليفة، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة أثمرت هذا الإنجاز الكبير.

كلية الاتصالات والمعلومات مسابقة هواوي الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متدربو كلية الاتصالات بالرياض يحصدون المركز الثالث بمسابقة هواوي بالصين
سبق

رفع متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، اسم الوطن عاليًا؛ بحصولهم أمس على المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق الأوسط بالصين.

وتفوّق المتدربان سلطان مصلح وراكان الحارثي، وسط حضور دولي كبير ومنافسات صعبة.

وعبّر عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، عن سعادته الغامرة بحصول متدربي الكلية على مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط؛ مؤكدًا أن هذا الفوز يجسّد مدى ما يتمتع به متدرّبو الكلية من مهارات فنية عالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مشيرًا إلى أن الكلية قامت بالعديد من الشراكات الاستراتيجية من عدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ ومنها شركة هواوي التي تُعد من الشركات الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال.

ورفع الدكتور أحمد الخليفة، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة أثمرت هذا الإنجاز الكبير.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:48 PM

متدربو كلية الاتصالات بالرياض يحصدون المركز الثالث بمسابقة هواوي بالصين

"الخليفة": الفوز يجسّد مدى ما يتمتع به منسوبو الكلية من مهارات فنية عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، اسم الوطن عاليًا؛ بحصولهم أمس على المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق الأوسط بالصين.

وتفوّق المتدربان سلطان مصلح وراكان الحارثي، وسط حضور دولي كبير ومنافسات صعبة.

وعبّر عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، عن سعادته الغامرة بحصول متدربي الكلية على مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط؛ مؤكدًا أن هذا الفوز يجسّد مدى ما يتمتع به متدرّبو الكلية من مهارات فنية عالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مشيرًا إلى أن الكلية قامت بالعديد من الشراكات الاستراتيجية من عدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ ومنها شركة هواوي التي تُعد من الشركات الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال.

ورفع الدكتور أحمد الخليفة، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة أثمرت هذا الإنجاز الكبير.

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