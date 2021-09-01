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الأخضر الشاب يفتتح مبارياته في الدورة الودية أمام سلوفينيا

يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، غدًا الخميس، مبارياته في الدورة الودية التي تقام في سلوفينيا وتستمرّ حتى التاسع من سبتمبر المقبل، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

ويلتقي الأخضر الشاب نظيره منتخب سلوفاكيا عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

واختتم الأخضر استعداداته، اليوم الأربعاء، بإجراء حصة تدريبية مسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، الذي افتتح الحصة بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين التمرير بالكرة.

كما قسّم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ أجرت الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت الثانية تمارين التحولات الهجومية السريعة.


يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في الدورة الودية الدولية، إلى جانب منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يفتتح مبارياته في الدورة الودية أمام سلوفينيا
سبق

يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، غدًا الخميس، مبارياته في الدورة الودية التي تقام في سلوفينيا وتستمرّ حتى التاسع من سبتمبر المقبل، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

ويلتقي الأخضر الشاب نظيره منتخب سلوفاكيا عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

واختتم الأخضر استعداداته، اليوم الأربعاء، بإجراء حصة تدريبية مسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، الذي افتتح الحصة بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين التمرير بالكرة.

كما قسّم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ أجرت الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت الثانية تمارين التحولات الهجومية السريعة.


يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في الدورة الودية الدولية، إلى جانب منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:23 PM

الأخضر الشاب يفتتح مبارياته في الدورة الودية أمام سلوفينيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، غدًا الخميس، مبارياته في الدورة الودية التي تقام في سلوفينيا وتستمرّ حتى التاسع من سبتمبر المقبل، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

ويلتقي الأخضر الشاب نظيره منتخب سلوفاكيا عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

واختتم الأخضر استعداداته، اليوم الأربعاء، بإجراء حصة تدريبية مسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، الذي افتتح الحصة بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين التمرير بالكرة.

كما قسّم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ أجرت الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت الثانية تمارين التحولات الهجومية السريعة.


يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في الدورة الودية الدولية، إلى جانب منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا.

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