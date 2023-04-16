إزالة 380 عربة ومصادرة 9 أطنان فاكهة وخضراوات بعزيزية جدة

بعد تداول مقطع لتجمع قد يؤدي لانتشار فيروس كورونا

أزالت بلدية العزيزية، شمال محافظة جدة؛ 380 عربة خشبية لبيع الخضار والفواكه، يقوم عليها وافدون، وأدت إلى حدوث تجمع؛ مما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة، ودوريات الأمن، وتمت مصادرة تسعة أطنان من الخضراوات والفواكه، وسلم الصالح منها للجمعيات الخيرية.

وقال وكيل أمين محافظة جدة للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، لـ"سبق": إن الفرق تمكنت من مداهمة الموقع بعد رصده ومواقع أخرى كانت بجوارها؛ حيث كان يشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي.

وأضاف أن هذه الأعمال تحدث والمتابعة يومية من مراقبي البلديات الفرعية.

وتابع "الزهراني" أنه جرى رصد المخالفات داخل حي عشوائي، بعد تداول مقطع رصده أحد المواطنين لعمالة تشكل تجمعًا بحي العزيزية، مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا، قبل أن تبادر أمانة جدة بإزالة الموقع وتكثف المراقبة.