شاهد.. ماذا فعل "كورونا" في مشروبات 80% من ركاب خطوط الطيران الأوروبية

أبرزهم الخطوط البريطانية

كشفت الخطوط الجوية البريطانية والعديد من خطوط الطيران الأوروبية عن خدمات طعامٍ أكثر اختصارًا على متن رحلاتها، تتضمن وجبات جاهزة مسبقًا بدلاً من الوجبات الساخنة والتي كانت تتميز بها الخطوط البريطانية وعدد من الخطوط الأوروبية .

وتتهيأ الشركة لاستئناف عملياتها وتنشيطها إثر تجميد معظم الخدمات خلال انتشار جائحة كورونا، وأول ما أعلنت عنه الشركة في التغييرات هو خدمات تقديم الطعام والشراب وتفترض هذه الخدمات تفاعلاً أقل مع طواقم طائراتنا وتختصر الاتصال الجسدي على نحو كبير.

وسيكون بوسعكم الاختيار بين الوجبات النباتية وغير النباتية وإن كانت لديكم متطلبات غذائية محددة يجب إحضار وجباتكم أو أطعمتكم الخاصة معكم بحسب موقع الإندبندنت.

وأبرز ما سيتم الاستغناء عنه هو تقديم المشروبات الروحية والكحوليات على متن الرحلات القصيرة والتي يطلبها أكثر من 80% من ركاب خطوط الشركات الأوروبية.

وبحسب نسق خدمات الأطعمة الجديد وبالنسبة إلى مطبخ "كلوب كيتشين" الذي يعِد في العادة الوجبات للركاب على متن الطائرة، فقد جرى تحويل ما يقدمه المطبخ إلى "وجبات مسبقة التجهيز كالمكسرات والذرة والبسكويت والشوكولا والمقرمشات.

ولن تقدم الخطوط الجوية البريطانية الوجبات الخاصة كوجبات الصغار وغيرها.

وسيتمكن المسافرون حسب التدابير الجديدة، نزع الكمامات أثناء تناول الطعام أو الشراب، وتعتبر جميع صالات الاستقبال التابعة للخطوط الجوية البريطانية مغلقة مثلها مثل الكثير من الشركات الأوروبية .

وعند انتهاء الرحلة، مع هبوط الطائرة ووصولها، لن يُسمح باحتكاك الركّاب عند استعادة حقائبهم المحمولة، المودعة في الخزائن فوق مقاعدهم. ووفق وصف بيان الشركة، "سنطلب منكم النزول من الطائرة في مجموعات صغيرة بحسب أرقام مقاعدكم، فنرجو عدم مغادرة المقاعد وعدم استعادة أغراضكم الشخصيّة من الخزائن فوق مقاعدكم، قبل أن يطلب منكم ذلك.