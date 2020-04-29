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الأزمة الأخطر للطيران.. "كورونا" يقلص أرباح "إيرباص" بنسبة 49%

لم تُسلّم سوى عدد محدود من الطائرات منذ منتصف مارس

سجلت شركة إيرباص، اليوم الأربعاء، تراجعاً بنسبة 49 بالمائة في الأرباح الأساسية للربع الأول، ودعت إلى حملة على نطاق القطاع لاستعادة الثقة في الطيران بعد أن أطلقت جائحة فيروس "كورونا" أخطر أزمة عرفتها صناعة الطيران على الإطلاق.

وبينت "إيرباص" أن أرباح التشغيل المُعدلة في الربع الأول تراجعت 49 بالمائة إلى 281 مليون يورو (304.7 مليون دولار) مع تراجع الإيرادات 15 بالمائة إلى 10.631 مليار يورو، ما يرجع بشكل أساسي إلى الضبابية التي اكتنفت بالفعل الطلب على طائرات نقل الركاب العملاقة قبل تفشي فيروس "كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري أن كل أنواع التكاليف تخضع للمراجعة، متوقعاً صعوبات مماثلة في الربع الثاني قبل أن تتضح الصورة في يونيو.

وسلطت أكبر مجموعة طيران أوروبية الضوء على خطط لتوفير السيولة، بعد أن دفعت ثمانية مليارات يورو في الربع الأول، بما في ذلك غرامة بمبلغ قياسي قدره 3.6 مليار يورو لتسوية تحقيق بشأن الفساد في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ولم تتمكن "إيرباص" سوى من تسليم عدد محدود من الطائرات منذ بدأت إجراءات العزل العام على مستوى أوروبا في منتصف مارس.

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الأزمة الأخطر للطيران.. "كورونا" يقلص أرباح "إيرباص" بنسبة 49%
سبق

سجلت شركة إيرباص، اليوم الأربعاء، تراجعاً بنسبة 49 بالمائة في الأرباح الأساسية للربع الأول، ودعت إلى حملة على نطاق القطاع لاستعادة الثقة في الطيران بعد أن أطلقت جائحة فيروس "كورونا" أخطر أزمة عرفتها صناعة الطيران على الإطلاق.

وبينت "إيرباص" أن أرباح التشغيل المُعدلة في الربع الأول تراجعت 49 بالمائة إلى 281 مليون يورو (304.7 مليون دولار) مع تراجع الإيرادات 15 بالمائة إلى 10.631 مليار يورو، ما يرجع بشكل أساسي إلى الضبابية التي اكتنفت بالفعل الطلب على طائرات نقل الركاب العملاقة قبل تفشي فيروس "كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري أن كل أنواع التكاليف تخضع للمراجعة، متوقعاً صعوبات مماثلة في الربع الثاني قبل أن تتضح الصورة في يونيو.

وسلطت أكبر مجموعة طيران أوروبية الضوء على خطط لتوفير السيولة، بعد أن دفعت ثمانية مليارات يورو في الربع الأول، بما في ذلك غرامة بمبلغ قياسي قدره 3.6 مليار يورو لتسوية تحقيق بشأن الفساد في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ولم تتمكن "إيرباص" سوى من تسليم عدد محدود من الطائرات منذ بدأت إجراءات العزل العام على مستوى أوروبا في منتصف مارس.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:29 PM

الأزمة الأخطر للطيران.. "كورونا" يقلص أرباح "إيرباص" بنسبة 49%

لم تُسلّم سوى عدد محدود من الطائرات منذ منتصف مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت شركة إيرباص، اليوم الأربعاء، تراجعاً بنسبة 49 بالمائة في الأرباح الأساسية للربع الأول، ودعت إلى حملة على نطاق القطاع لاستعادة الثقة في الطيران بعد أن أطلقت جائحة فيروس "كورونا" أخطر أزمة عرفتها صناعة الطيران على الإطلاق.

وبينت "إيرباص" أن أرباح التشغيل المُعدلة في الربع الأول تراجعت 49 بالمائة إلى 281 مليون يورو (304.7 مليون دولار) مع تراجع الإيرادات 15 بالمائة إلى 10.631 مليار يورو، ما يرجع بشكل أساسي إلى الضبابية التي اكتنفت بالفعل الطلب على طائرات نقل الركاب العملاقة قبل تفشي فيروس "كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري أن كل أنواع التكاليف تخضع للمراجعة، متوقعاً صعوبات مماثلة في الربع الثاني قبل أن تتضح الصورة في يونيو.

وسلطت أكبر مجموعة طيران أوروبية الضوء على خطط لتوفير السيولة، بعد أن دفعت ثمانية مليارات يورو في الربع الأول، بما في ذلك غرامة بمبلغ قياسي قدره 3.6 مليار يورو لتسوية تحقيق بشأن الفساد في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ولم تتمكن "إيرباص" سوى من تسليم عدد محدود من الطائرات منذ بدأت إجراءات العزل العام على مستوى أوروبا في منتصف مارس.

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