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أمطار غزيرة تتزامن مع انقطاع الكهرباء بفيفاء.. و"المدني" يحذر

بلدية المحافظة أكدت جاهزيتها بفريق طوارئ لمباشرة أي بلاغات

شهدت محافظة فيفاء بعد مغرب هذا المساء؛ هطول أمطار غزيرة، تزامن معها انقطاع الكهرباء على بعض الأجزاء في المحافظة.

وفي التفاصيل: أوضحت بلدية محافظة فيفاء متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وتؤكد جاهزيتها لمتابعة التقلبات الجوية عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات ومباشرتها، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار، ‏‎ودعا إلى تجنُّب أماكن تجمع الأمطار والسيول.

فيفاء أمطار انقطاع الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة تتزامن مع انقطاع الكهرباء بفيفاء.. و"المدني" يحذر
سبق

شهدت محافظة فيفاء بعد مغرب هذا المساء؛ هطول أمطار غزيرة، تزامن معها انقطاع الكهرباء على بعض الأجزاء في المحافظة.

وفي التفاصيل: أوضحت بلدية محافظة فيفاء متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وتؤكد جاهزيتها لمتابعة التقلبات الجوية عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات ومباشرتها، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار، ‏‎ودعا إلى تجنُّب أماكن تجمع الأمطار والسيول.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
08:57 PM

أمطار غزيرة تتزامن مع انقطاع الكهرباء بفيفاء.. و"المدني" يحذر

بلدية المحافظة أكدت جاهزيتها بفريق طوارئ لمباشرة أي بلاغات

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
2
545

شهدت محافظة فيفاء بعد مغرب هذا المساء؛ هطول أمطار غزيرة، تزامن معها انقطاع الكهرباء على بعض الأجزاء في المحافظة.

وفي التفاصيل: أوضحت بلدية محافظة فيفاء متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وتؤكد جاهزيتها لمتابعة التقلبات الجوية عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات ومباشرتها، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار، ‏‎ودعا إلى تجنُّب أماكن تجمع الأمطار والسيول.

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