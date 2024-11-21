أمطار غزيرة تتزامن مع انقطاع الكهرباء بفيفاء.. و"المدني" يحذر

بلدية المحافظة أكدت جاهزيتها بفريق طوارئ لمباشرة أي بلاغات

شهدت محافظة فيفاء بعد مغرب هذا المساء؛ هطول أمطار غزيرة، تزامن معها انقطاع الكهرباء على بعض الأجزاء في المحافظة.

وفي التفاصيل: أوضحت بلدية محافظة فيفاء متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وتؤكد جاهزيتها لمتابعة التقلبات الجوية عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات ومباشرتها، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار، ‏‎ودعا إلى تجنُّب أماكن تجمع الأمطار والسيول.