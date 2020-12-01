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تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: هدئوا السرعة.. ضباب وأمطار

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر: مع تمنياتنا للجميع بالسلامة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لهطول الأمطار.

وقالت عبر حسابها في تويتر: يُرجى من مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم الطرق بالمنطقة؛ أدت إلى تكثف الضباب في بعض المواقع.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

القوات الخاصة لأمن الطرق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: هدئوا السرعة.. ضباب وأمطار
سبق

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لهطول الأمطار.

وقالت عبر حسابها في تويتر: يُرجى من مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم الطرق بالمنطقة؛ أدت إلى تكثف الضباب في بعض المواقع.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:30 AM

تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: هدئوا السرعة.. ضباب وأمطار

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر: مع تمنياتنا للجميع بالسلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,327

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لهطول الأمطار.

وقالت عبر حسابها في تويتر: يُرجى من مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم الطرق بالمنطقة؛ أدت إلى تكثف الضباب في بعض المواقع.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

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