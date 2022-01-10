السعوديون ثالث أكثر الشعوب العربية امتلاكاً للعملات المشفرة
أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمونها
أظهرت إحصائيات شركة "TripleA" المهتمة بالعملات المشفرة، أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون العملات المشفرة مع وجود أكثر من 18 ألف شركة عالمية تتيح الدفع بهذا النوع من العملات .
وبحسب الإحصائيات حازت مصر المرتبة الأولى عربياً فيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفاً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 453 ألفاً، فيما جاءت باكستان من بين أكثر الدول الإسلامية استخداماً للعملات المشفرة بنحو 9 ملايين مستخدم .
عالمياً، احتلت الهند المرتبة الأولى باكثر من 100 مليون مستخدم للعملات المشفرة، تليها الولايات المتحدة بـ 27 مليوناً، ثم نيجيريا بـ 13 مليون مستخدم .
وأشارت الإحصائيات إلى أن 71% من المتعاملين بالعملات المشفرة عالمياً "ذكور"، في حين تبلغ نسبة "الإناث" 21%، وبلغت نسبة المستخدمين أقل من 34 عاماً 58 %.
السعوديون ثالث أكثر الشعوب العربية امتلاكاً للعملات المشفرة
خالد عليسبق2022-01-10
أظهرت إحصائيات شركة "TripleA" المهتمة بالعملات المشفرة، أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون العملات المشفرة مع وجود أكثر من 18 ألف شركة عالمية تتيح الدفع بهذا النوع من العملات .
وبحسب الإحصائيات حازت مصر المرتبة الأولى عربياً فيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفاً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 453 ألفاً، فيما جاءت باكستان من بين أكثر الدول الإسلامية استخداماً للعملات المشفرة بنحو 9 ملايين مستخدم .
عالمياً، احتلت الهند المرتبة الأولى باكثر من 100 مليون مستخدم للعملات المشفرة، تليها الولايات المتحدة بـ 27 مليوناً، ثم نيجيريا بـ 13 مليون مستخدم .
وأشارت الإحصائيات إلى أن 71% من المتعاملين بالعملات المشفرة عالمياً "ذكور"، في حين تبلغ نسبة "الإناث" 21%، وبلغت نسبة المستخدمين أقل من 34 عاماً 58 %.
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:10 PM
السعوديون ثالث أكثر الشعوب العربية امتلاكاً للعملات المشفرة
أظهرت إحصائيات شركة "TripleA" المهتمة بالعملات المشفرة، أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون العملات المشفرة مع وجود أكثر من 18 ألف شركة عالمية تتيح الدفع بهذا النوع من العملات .
وبحسب الإحصائيات حازت مصر المرتبة الأولى عربياً فيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفاً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 453 ألفاً، فيما جاءت باكستان من بين أكثر الدول الإسلامية استخداماً للعملات المشفرة بنحو 9 ملايين مستخدم .
عالمياً، احتلت الهند المرتبة الأولى باكثر من 100 مليون مستخدم للعملات المشفرة، تليها الولايات المتحدة بـ 27 مليوناً، ثم نيجيريا بـ 13 مليون مستخدم .
وأشارت الإحصائيات إلى أن 71% من المتعاملين بالعملات المشفرة عالمياً "ذكور"، في حين تبلغ نسبة "الإناث" 21%، وبلغت نسبة المستخدمين أقل من 34 عاماً 58 %.