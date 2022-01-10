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السعوديون ثالث أكثر الشعوب العربية امتلاكاً للعملات المشفرة

أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمونها

أظهرت إحصائيات شركة "TripleA" المهتمة بالعملات المشفرة، أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون العملات المشفرة مع وجود أكثر من 18 ألف شركة عالمية تتيح الدفع بهذا النوع من العملات .

وبحسب الإحصائيات حازت مصر المرتبة الأولى عربياً فيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفاً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 453 ألفاً، فيما جاءت باكستان من بين أكثر الدول الإسلامية استخداماً للعملات المشفرة بنحو 9 ملايين مستخدم .

عالمياً، احتلت الهند المرتبة الأولى باكثر من 100 مليون مستخدم للعملات المشفرة، تليها الولايات المتحدة بـ 27 مليوناً، ثم نيجيريا بـ 13 مليون مستخدم .

وأشارت الإحصائيات إلى أن 71% من المتعاملين بالعملات المشفرة عالمياً "ذكور"، في حين تبلغ نسبة "الإناث" 21%، وبلغت نسبة المستخدمين أقل من 34 عاماً 58 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعوديون ثالث أكثر الشعوب العربية امتلاكاً للعملات المشفرة
سبق

أظهرت إحصائيات شركة "TripleA" المهتمة بالعملات المشفرة، أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون العملات المشفرة مع وجود أكثر من 18 ألف شركة عالمية تتيح الدفع بهذا النوع من العملات .

وبحسب الإحصائيات حازت مصر المرتبة الأولى عربياً فيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفاً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 453 ألفاً، فيما جاءت باكستان من بين أكثر الدول الإسلامية استخداماً للعملات المشفرة بنحو 9 ملايين مستخدم .

عالمياً، احتلت الهند المرتبة الأولى باكثر من 100 مليون مستخدم للعملات المشفرة، تليها الولايات المتحدة بـ 27 مليوناً، ثم نيجيريا بـ 13 مليون مستخدم .

وأشارت الإحصائيات إلى أن 71% من المتعاملين بالعملات المشفرة عالمياً "ذكور"، في حين تبلغ نسبة "الإناث" 21%، وبلغت نسبة المستخدمين أقل من 34 عاماً 58 %.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:10 PM

السعوديون ثالث أكثر الشعوب العربية امتلاكاً للعملات المشفرة

أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمونها

A A A
خالد علي - الرياض
0
829

أظهرت إحصائيات شركة "TripleA" المهتمة بالعملات المشفرة، أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون العملات المشفرة مع وجود أكثر من 18 ألف شركة عالمية تتيح الدفع بهذا النوع من العملات .

وبحسب الإحصائيات حازت مصر المرتبة الأولى عربياً فيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفاً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 453 ألفاً، فيما جاءت باكستان من بين أكثر الدول الإسلامية استخداماً للعملات المشفرة بنحو 9 ملايين مستخدم .

عالمياً، احتلت الهند المرتبة الأولى باكثر من 100 مليون مستخدم للعملات المشفرة، تليها الولايات المتحدة بـ 27 مليوناً، ثم نيجيريا بـ 13 مليون مستخدم .

وأشارت الإحصائيات إلى أن 71% من المتعاملين بالعملات المشفرة عالمياً "ذكور"، في حين تبلغ نسبة "الإناث" 21%، وبلغت نسبة المستخدمين أقل من 34 عاماً 58 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,357
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

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