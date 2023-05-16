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بشعار "وليسعك بيتك".. "هيئة مكة" تنفذ 1121 جولة توعوية لمواجهة "كورونا"

استفاد منها أكثر من 5.6 مليون شخص ميداني وعبر مواقع التواصل

نفذ فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية توعوية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد تحت شعار (وليسعك بيتك) من تاريخ 27 رجب وحتى 18 من شهر رمضان .

ووفقاً لإحصائية جهود الهيئة بالمنطقة بلغ عدد الجولات الميدانية 1121 جولة ومتابعة 244 بلاغاً متنوعًا، وتمت معالجته و136 مشاركة مع جهات ذات علاقة، بالإضافة إلى مشاركة 148 لوحة توعوية .

وتابع: استفاد من هذه الجولات أكثر من 2.5 مليون، كما شاركت بـ 38 لوحة توجيهية، بينما استفاد أكثر من 3.100.000 عبر التواصل الاجتماعي وأكثر من 75 مادة إعلامية .

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بشعار "وليسعك بيتك".. "هيئة مكة" تنفذ 1121 جولة توعوية لمواجهة "كورونا"
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية توعوية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد تحت شعار (وليسعك بيتك) من تاريخ 27 رجب وحتى 18 من شهر رمضان .

ووفقاً لإحصائية جهود الهيئة بالمنطقة بلغ عدد الجولات الميدانية 1121 جولة ومتابعة 244 بلاغاً متنوعًا، وتمت معالجته و136 مشاركة مع جهات ذات علاقة، بالإضافة إلى مشاركة 148 لوحة توعوية .

وتابع: استفاد من هذه الجولات أكثر من 2.5 مليون، كما شاركت بـ 38 لوحة توجيهية، بينما استفاد أكثر من 3.100.000 عبر التواصل الاجتماعي وأكثر من 75 مادة إعلامية .

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:26 PM
اخر تعديل
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:04 PM

بشعار "وليسعك بيتك".. "هيئة مكة" تنفذ 1121 جولة توعوية لمواجهة "كورونا"

استفاد منها أكثر من 5.6 مليون شخص ميداني وعبر مواقع التواصل

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
627

نفذ فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية توعوية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد تحت شعار (وليسعك بيتك) من تاريخ 27 رجب وحتى 18 من شهر رمضان .

ووفقاً لإحصائية جهود الهيئة بالمنطقة بلغ عدد الجولات الميدانية 1121 جولة ومتابعة 244 بلاغاً متنوعًا، وتمت معالجته و136 مشاركة مع جهات ذات علاقة، بالإضافة إلى مشاركة 148 لوحة توعوية .

وتابع: استفاد من هذه الجولات أكثر من 2.5 مليون، كما شاركت بـ 38 لوحة توجيهية، بينما استفاد أكثر من 3.100.000 عبر التواصل الاجتماعي وأكثر من 75 مادة إعلامية .

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,274
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,506
53.8 مليار

53.8 مليار

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