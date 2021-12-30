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بعد حل مجلس إدارة غرفة تبوك.. رئيسها لـ"سبق": لكل مجتهد نصيب

متمنيًا للمجلس القادم إكمال ما قام به من أفكار وتطلعات لخدمة المنطقة

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أحمد الحارثي لـ"سبق"، في تعليق له بعد القرار الوزاري الذي صدر اليوم بحل مجلس إدارة غرفة تبوك التجارية؛ قائلا: "لكل مجتهد نصيب"، وإن ما بذله من جهود لخدمة المنطقة تعتبر واجبًا وطنيًا.

وكان "الحارثي" صاحب الدعوة لاتحاد الغرف السعودية الذي استضافته غرفة تبوك، وقد أثنى الجميع على جهوده المخلصة. واختتم حديثه بتمني التوفيق والسداد للمجلس القادم لإكمال ما قام به من أفكار وتطلعات لخدمة المنطقة.

وكانت غرفة تبوك قد استضافت الأسبوع الماضي الاجتماع الرابع عشر بعد المائة لاتحاد الغرف السعودية.

غرفة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد حل مجلس إدارة غرفة تبوك.. رئيسها لـ"سبق": لكل مجتهد نصيب
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أحمد الحارثي لـ"سبق"، في تعليق له بعد القرار الوزاري الذي صدر اليوم بحل مجلس إدارة غرفة تبوك التجارية؛ قائلا: "لكل مجتهد نصيب"، وإن ما بذله من جهود لخدمة المنطقة تعتبر واجبًا وطنيًا.

وكان "الحارثي" صاحب الدعوة لاتحاد الغرف السعودية الذي استضافته غرفة تبوك، وقد أثنى الجميع على جهوده المخلصة. واختتم حديثه بتمني التوفيق والسداد للمجلس القادم لإكمال ما قام به من أفكار وتطلعات لخدمة المنطقة.

وكانت غرفة تبوك قد استضافت الأسبوع الماضي الاجتماع الرابع عشر بعد المائة لاتحاد الغرف السعودية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
06:37 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:03 AM

بعد حل مجلس إدارة غرفة تبوك.. رئيسها لـ"سبق": لكل مجتهد نصيب

متمنيًا للمجلس القادم إكمال ما قام به من أفكار وتطلعات لخدمة المنطقة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,396

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أحمد الحارثي لـ"سبق"، في تعليق له بعد القرار الوزاري الذي صدر اليوم بحل مجلس إدارة غرفة تبوك التجارية؛ قائلا: "لكل مجتهد نصيب"، وإن ما بذله من جهود لخدمة المنطقة تعتبر واجبًا وطنيًا.

وكان "الحارثي" صاحب الدعوة لاتحاد الغرف السعودية الذي استضافته غرفة تبوك، وقد أثنى الجميع على جهوده المخلصة. واختتم حديثه بتمني التوفيق والسداد للمجلس القادم لإكمال ما قام به من أفكار وتطلعات لخدمة المنطقة.

وكانت غرفة تبوك قد استضافت الأسبوع الماضي الاجتماع الرابع عشر بعد المائة لاتحاد الغرف السعودية.

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