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وزير صحة إيران: ندير الأزمة وسنسيطر على كورونا خلال 40 يوماً

فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 60500 بجانب 3739 حالة وفاة

توقّع وزير الصحة الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في البلاد في غضون الأربعين يوما المقبلة.

وأوضح وزير الصحة في كلمة أمام البرلمان، أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.

وأكّد -بحسب "روسيا اليوم"- أن ما بين 30% و50% من الأسرّة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين.

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الصحة من أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران، وذلك بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى الآن 60500 إصابة، وتم تسجيل 3739 حالة وفاة.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير صحة إيران: ندير الأزمة وسنسيطر على كورونا خلال 40 يوماً
سبق

توقّع وزير الصحة الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في البلاد في غضون الأربعين يوما المقبلة.

وأوضح وزير الصحة في كلمة أمام البرلمان، أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.

وأكّد -بحسب "روسيا اليوم"- أن ما بين 30% و50% من الأسرّة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين.

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الصحة من أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران، وذلك بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى الآن 60500 إصابة، وتم تسجيل 3739 حالة وفاة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:45 AM

وزير صحة إيران: ندير الأزمة وسنسيطر على كورونا خلال 40 يوماً

فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 60500 بجانب 3739 حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع وزير الصحة الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في البلاد في غضون الأربعين يوما المقبلة.

وأوضح وزير الصحة في كلمة أمام البرلمان، أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.

وأكّد -بحسب "روسيا اليوم"- أن ما بين 30% و50% من الأسرّة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين.

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الصحة من أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران، وذلك بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى الآن 60500 إصابة، وتم تسجيل 3739 حالة وفاة.

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