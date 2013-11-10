"زين" السعودية تحصد جائزة CommsMEA

كأفضل مشغّل على مستوى الشرق الأوسط

حصدت "زين" السعودية جائزة أفضل مشغّل في الشرق الأوسط للعام 2019، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة "CommsMEA" المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي استضافت دبي فعاليته مؤخراً، بحضور عدد كبير من قادة وخبراء صناعة الاتصالات إقليمياً وعالمياً.

وتأتي هذه الجائزة بالتزامن مع مرحلة مهمة تشهدها زين السعودية، إذ أطلقت مؤخراً أكبر شبكة للجيل الخامس في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، ثالث أكبر شبكة عالمياً.

وسجّلت زين السعودية نمواً غير مسبوق في كل جوانب أعمالها، إلى جانب إطلاقها خدمات الجيل الخامس في أنحاء المملكة كافة، مما يضع المملكة العربية السعودية على خريطة اتصالات الجيل الخامس العالمية، جاء ذلك خلال إعلان لجنة تحكيم "CommsMEA" المستقلة.

وأضافت اللجنة: "إنجازات شركة زين السعودية متميزة في كل النواحي، بدءاً من الابتكار في تقديم حلول شاملة لاتصالات الهواتف المحمولة للنطاق العريض، إلى خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية العالية، ونحن واثقون من أن إطلاق شبكة الجيل الخامس الحديثة ستعزز الاستراتيجية الرقمية للمشغل بشكل أكبر".

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في زين السعودية المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى قائلاً: "باسم كل زملائي الذين ساعدوا في بناء زين السعودية على مدى السنوات الـ11 الماضية، أودّ أن أعرب عن مدى سعادتنا بالفوز بهذه الجائزة التي كانت نتيجة عدة عوامل رئيسية، أهمها تفاني فريق العمل وابتكاره وتركيزه على تقديم تجربة عملاء مميّزة".

وأكد "المفدى" حرص "زين" السعودية على لعب دور رئيسي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، وتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعزز نمط الحياة الحديثة. كما شكر القطاعات الحكومية في المملكة على إيجادها مناخاً مناسباً لمشغّلي الاتصالات يساعدهم على النمو والازدهار، مؤكداً أن "هذه المؤسسات تزيد من جاذبية اقتصاد المملكة وتساهم في ازدهارها المستمر، تماشياً مع رؤية المملكة 2030".

وكان العام 2019 حافلاً بإنجازات "زين" السعودية، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت380 مليون ريال خلال تسعة أشهر من 2019.

الجدير بالذكر أن "زين" السعودية دشنت خلال شهر أكتوبر أكبر شبكة جيل خامس في المنطقة، والتي تعد المرحلة الأولى. إضافة إلى ذلك، تميّزت "زين" السعودية في تقديم خدمات شبكة الجيل الخامس في العديد من المناسبات المهمة؛ من ضمنها مؤتمر "أهلاً بالعالم" بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتدشين شبكة الجيل الخامس في مطار نيوم.