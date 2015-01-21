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"حرّاس مستشفى النور" بمكة يستعينون بالجهات الأمنية بعد تأخر رواتبهم

مكتب العمل وعدهم بحل الأزمة في القريب العاجل

استعان عدد من حرّاس أمن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بالجهات الأمنية لحل مشكلتهم مع مسؤولي الشركة المشغلة، بعد أن تأخرت رواتبهم لمدة شهرين متتاليين.

وفي التفاصيل -كما تحصلت عليها "سبق"- فإن 120 حارس أمن بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة تأخرت رواتبهم شهرين متتابعين؛ توجهوا صباح اليوم إلى مقر الشركة المشغلة من أجل مقابلة المسؤولين فيها، إلا أن مسؤولي الشركة أغلقوا الأبواب أمامهم وغادروا مكاتبهم دون حلول.

ودفع ذلك الحرّاس الشاكين إلى الاستعانة بالجهات الأمنية التي باشرت الموقع، واصطحبت الحرّاس إلى مقر الشرطة، وتولت استدعاء مندوب من مكتب العمل، الذي وعد باحتواء الأزمة بينهم وبين الشركة في سبيل صرف رواتبهم المتأخرة بشكل عاجل.

من جانبه قال لـ"سبق" أحد الحرّاس - فضل عدم ذكر اسمه - إن عملية تأخير الرواتب ليست وليدة اللحظة؛ ما تسبب ذلك بإلحاق الضرر بهم، خصوصاً أن غالبيتهم يعولون أسرا، ومطالبين بدفع إيجار السكن ومصاريف لأبنائهم.

وأضاف: على الرغم من أهمية المهنة التي نقوم بها وطول ساعات العمل؛ حيث من بيننا مهندسون سلامة وفنيو سلامة ورجال سلامة وأمن ومراقبو كاميرات، إلا أن ذلك لم يشفع لنا بتحسين رواتبنا أو على الأقل نزولها في موعدها، وسط أعذار واهية تتصنعها الشركة عند كل مرة يتم تأخير الرواتب فيها.

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"حرّاس مستشفى النور" بمكة يستعينون بالجهات الأمنية بعد تأخر رواتبهم
سبق

استعان عدد من حرّاس أمن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بالجهات الأمنية لحل مشكلتهم مع مسؤولي الشركة المشغلة، بعد أن تأخرت رواتبهم لمدة شهرين متتاليين.

وفي التفاصيل -كما تحصلت عليها "سبق"- فإن 120 حارس أمن بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة تأخرت رواتبهم شهرين متتابعين؛ توجهوا صباح اليوم إلى مقر الشركة المشغلة من أجل مقابلة المسؤولين فيها، إلا أن مسؤولي الشركة أغلقوا الأبواب أمامهم وغادروا مكاتبهم دون حلول.

ودفع ذلك الحرّاس الشاكين إلى الاستعانة بالجهات الأمنية التي باشرت الموقع، واصطحبت الحرّاس إلى مقر الشرطة، وتولت استدعاء مندوب من مكتب العمل، الذي وعد باحتواء الأزمة بينهم وبين الشركة في سبيل صرف رواتبهم المتأخرة بشكل عاجل.

من جانبه قال لـ"سبق" أحد الحرّاس - فضل عدم ذكر اسمه - إن عملية تأخير الرواتب ليست وليدة اللحظة؛ ما تسبب ذلك بإلحاق الضرر بهم، خصوصاً أن غالبيتهم يعولون أسرا، ومطالبين بدفع إيجار السكن ومصاريف لأبنائهم.

وأضاف: على الرغم من أهمية المهنة التي نقوم بها وطول ساعات العمل؛ حيث من بيننا مهندسون سلامة وفنيو سلامة ورجال سلامة وأمن ومراقبو كاميرات، إلا أن ذلك لم يشفع لنا بتحسين رواتبنا أو على الأقل نزولها في موعدها، وسط أعذار واهية تتصنعها الشركة عند كل مرة يتم تأخير الرواتب فيها.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
05:42 PM

"حرّاس مستشفى النور" بمكة يستعينون بالجهات الأمنية بعد تأخر رواتبهم

مكتب العمل وعدهم بحل الأزمة في القريب العاجل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,211

استعان عدد من حرّاس أمن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بالجهات الأمنية لحل مشكلتهم مع مسؤولي الشركة المشغلة، بعد أن تأخرت رواتبهم لمدة شهرين متتاليين.

وفي التفاصيل -كما تحصلت عليها "سبق"- فإن 120 حارس أمن بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة تأخرت رواتبهم شهرين متتابعين؛ توجهوا صباح اليوم إلى مقر الشركة المشغلة من أجل مقابلة المسؤولين فيها، إلا أن مسؤولي الشركة أغلقوا الأبواب أمامهم وغادروا مكاتبهم دون حلول.

ودفع ذلك الحرّاس الشاكين إلى الاستعانة بالجهات الأمنية التي باشرت الموقع، واصطحبت الحرّاس إلى مقر الشرطة، وتولت استدعاء مندوب من مكتب العمل، الذي وعد باحتواء الأزمة بينهم وبين الشركة في سبيل صرف رواتبهم المتأخرة بشكل عاجل.

من جانبه قال لـ"سبق" أحد الحرّاس - فضل عدم ذكر اسمه - إن عملية تأخير الرواتب ليست وليدة اللحظة؛ ما تسبب ذلك بإلحاق الضرر بهم، خصوصاً أن غالبيتهم يعولون أسرا، ومطالبين بدفع إيجار السكن ومصاريف لأبنائهم.

وأضاف: على الرغم من أهمية المهنة التي نقوم بها وطول ساعات العمل؛ حيث من بيننا مهندسون سلامة وفنيو سلامة ورجال سلامة وأمن ومراقبو كاميرات، إلا أن ذلك لم يشفع لنا بتحسين رواتبنا أو على الأقل نزولها في موعدها، وسط أعذار واهية تتصنعها الشركة عند كل مرة يتم تأخير الرواتب فيها.

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