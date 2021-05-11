"حامد" يضيء منزل "السليماني"

احتفل حامد بن محمد السليماني، بمنزله بحي الشرائع بمكة المكرمة، بقدوم حفيده الثالث "حامد" لابنه وديع حامد السليماني.
جاء ذلك وسط دعوات ذويه بأن يجعل الله المولود الجديد من مواليد السعادة، وأن يرزقهم برّه.
احتفل حامد بن محمد السليماني، بمنزله بحي الشرائع بمكة المكرمة، بقدوم حفيده الثالث "حامد" لابنه وديع حامد السليماني.
جاء ذلك وسط دعوات ذويه بأن يجعل الله المولود الجديد من مواليد السعادة، وأن يرزقهم برّه.
احتفل حامد بن محمد السليماني، بمنزله بحي الشرائع بمكة المكرمة، بقدوم حفيده الثالث "حامد" لابنه وديع حامد السليماني.
جاء ذلك وسط دعوات ذويه بأن يجعل الله المولود الجديد من مواليد السعادة، وأن يرزقهم برّه.
احتفل حامد بن محمد السليماني، بمنزله بحي الشرائع بمكة المكرمة، بقدوم حفيده الثالث "حامد" لابنه وديع حامد السليماني.
جاء ذلك وسط دعوات ذويه بأن يجعل الله المولود الجديد من مواليد السعادة، وأن يرزقهم برّه.