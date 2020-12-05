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80 متطوعاً بفعاليات برنامج "إماطة" بكورنيش الدمام بالشرقية

شهدت تفاعلاً من المنتزهين بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع

شارك أكثر من 80 متطوعاً في فعاليات برنامج "إماطة" الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية الدعوة "نور" بغرب الدمام عصر أمس الجمعة، بواجهة الملك عبدالله بكورنيش الدمام، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع "عطاء وطن".

وشارك المتطوعون في تنظيف الكورنيش عدداً من الجاليات من جنسيات مختلفة، وسط تفاعل من المنتزهين وإجراءات احترازية؛ بهدف تثقيف المتنزهين وتوعيتهم بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة.

وأشار وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل إلى أن أمانة المنطقة الشــرقية تواصل القيام بــدور كبير فــي مجــال النظافــة العامــة والمحافظــة عليــها وتطويرهــا والوصــول للحلــول للمشــاكل المتعلقــة بها، ورغــم كل الإمكانيات الضخمــة التي تســخرها الأمانة لتلــك الجهــود، لــن يكتمــل مســعاها فــي هــذا المجــال إلا مــن خلال مشــاركة كل أفراد المجتمــع فــي الحفاظ والمســاهمة فــي النظافة العامــة.

وأضاف "مغربل": يأتي دور إماطة فــي رفع الوعــي ونشــر ثقافــة المسؤولية المجتمعية في نســختها الجديدة.

وشدد "مغربل" على أن برنامــج إماطة يهدف لاستمرار نجاحه من خلال إظهار حجم مشكلة رمي المخلفات في الأماكن العامة وأثرها على البيئة وانخراط المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في المشاركة في التوعية الاجتماعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الدعوة "نور" بغرب الدمام ناصر الحميدان أنه انطلاقاً من أهمية التعاون في تحقيق الشراكة المجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية، وتفعيلاً للتطوع في اليوم العالمي للتطوع "عطاء وطن" والذي يصادف الخامس من ديسمبر، شاركت الجاليات من الجنسيات الهندية والفلبينية والبنغلاديشية في مبادرة "إماطة" بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بالإضافة إلى عدد من المتطوعين والمتطوعات من برنامج "إماطة".

ونوه "الحميدان" بفضل إماطة الأذى عن الطريق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".

وتخلل الفعالية عدد من الكلمات الوعظية من الدعاة عن أهمية فضل إماطة، وفي الختام تم تكريم المشاركين بتوزيع كسوة الشتاء المقدمة لهم من أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك الوجبات الغذائية، كما قدم "الحميدان" شكره وتقديره لأمانة المنطقة الشرقية بقيادة الأمين المهندس فهد الجبير ووكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة للنظافة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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80 متطوعاً بفعاليات برنامج "إماطة" بكورنيش الدمام بالشرقية
سبق

شارك أكثر من 80 متطوعاً في فعاليات برنامج "إماطة" الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية الدعوة "نور" بغرب الدمام عصر أمس الجمعة، بواجهة الملك عبدالله بكورنيش الدمام، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع "عطاء وطن".

وشارك المتطوعون في تنظيف الكورنيش عدداً من الجاليات من جنسيات مختلفة، وسط تفاعل من المنتزهين وإجراءات احترازية؛ بهدف تثقيف المتنزهين وتوعيتهم بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة.

وأشار وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل إلى أن أمانة المنطقة الشــرقية تواصل القيام بــدور كبير فــي مجــال النظافــة العامــة والمحافظــة عليــها وتطويرهــا والوصــول للحلــول للمشــاكل المتعلقــة بها، ورغــم كل الإمكانيات الضخمــة التي تســخرها الأمانة لتلــك الجهــود، لــن يكتمــل مســعاها فــي هــذا المجــال إلا مــن خلال مشــاركة كل أفراد المجتمــع فــي الحفاظ والمســاهمة فــي النظافة العامــة.

وأضاف "مغربل": يأتي دور إماطة فــي رفع الوعــي ونشــر ثقافــة المسؤولية المجتمعية في نســختها الجديدة.

وشدد "مغربل" على أن برنامــج إماطة يهدف لاستمرار نجاحه من خلال إظهار حجم مشكلة رمي المخلفات في الأماكن العامة وأثرها على البيئة وانخراط المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في المشاركة في التوعية الاجتماعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الدعوة "نور" بغرب الدمام ناصر الحميدان أنه انطلاقاً من أهمية التعاون في تحقيق الشراكة المجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية، وتفعيلاً للتطوع في اليوم العالمي للتطوع "عطاء وطن" والذي يصادف الخامس من ديسمبر، شاركت الجاليات من الجنسيات الهندية والفلبينية والبنغلاديشية في مبادرة "إماطة" بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بالإضافة إلى عدد من المتطوعين والمتطوعات من برنامج "إماطة".

ونوه "الحميدان" بفضل إماطة الأذى عن الطريق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".

وتخلل الفعالية عدد من الكلمات الوعظية من الدعاة عن أهمية فضل إماطة، وفي الختام تم تكريم المشاركين بتوزيع كسوة الشتاء المقدمة لهم من أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك الوجبات الغذائية، كما قدم "الحميدان" شكره وتقديره لأمانة المنطقة الشرقية بقيادة الأمين المهندس فهد الجبير ووكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة للنظافة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
02:41 PM

80 متطوعاً بفعاليات برنامج "إماطة" بكورنيش الدمام بالشرقية

شهدت تفاعلاً من المنتزهين بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شارك أكثر من 80 متطوعاً في فعاليات برنامج "إماطة" الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية الدعوة "نور" بغرب الدمام عصر أمس الجمعة، بواجهة الملك عبدالله بكورنيش الدمام، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع "عطاء وطن".

وشارك المتطوعون في تنظيف الكورنيش عدداً من الجاليات من جنسيات مختلفة، وسط تفاعل من المنتزهين وإجراءات احترازية؛ بهدف تثقيف المتنزهين وتوعيتهم بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة.

وأشار وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل إلى أن أمانة المنطقة الشــرقية تواصل القيام بــدور كبير فــي مجــال النظافــة العامــة والمحافظــة عليــها وتطويرهــا والوصــول للحلــول للمشــاكل المتعلقــة بها، ورغــم كل الإمكانيات الضخمــة التي تســخرها الأمانة لتلــك الجهــود، لــن يكتمــل مســعاها فــي هــذا المجــال إلا مــن خلال مشــاركة كل أفراد المجتمــع فــي الحفاظ والمســاهمة فــي النظافة العامــة.

وأضاف "مغربل": يأتي دور إماطة فــي رفع الوعــي ونشــر ثقافــة المسؤولية المجتمعية في نســختها الجديدة.

وشدد "مغربل" على أن برنامــج إماطة يهدف لاستمرار نجاحه من خلال إظهار حجم مشكلة رمي المخلفات في الأماكن العامة وأثرها على البيئة وانخراط المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في المشاركة في التوعية الاجتماعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الدعوة "نور" بغرب الدمام ناصر الحميدان أنه انطلاقاً من أهمية التعاون في تحقيق الشراكة المجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية، وتفعيلاً للتطوع في اليوم العالمي للتطوع "عطاء وطن" والذي يصادف الخامس من ديسمبر، شاركت الجاليات من الجنسيات الهندية والفلبينية والبنغلاديشية في مبادرة "إماطة" بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بالإضافة إلى عدد من المتطوعين والمتطوعات من برنامج "إماطة".

ونوه "الحميدان" بفضل إماطة الأذى عن الطريق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".

وتخلل الفعالية عدد من الكلمات الوعظية من الدعاة عن أهمية فضل إماطة، وفي الختام تم تكريم المشاركين بتوزيع كسوة الشتاء المقدمة لهم من أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك الوجبات الغذائية، كما قدم "الحميدان" شكره وتقديره لأمانة المنطقة الشرقية بقيادة الأمين المهندس فهد الجبير ووكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة للنظافة.

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