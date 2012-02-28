"التعليم" تنفّذ أكثر من 38 ألف خطة إخلاء بجميع المدارس
نفّذت خلال الشهر الجاري فقط 7920 مناورة إخلاء
كشف المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي؛ عن تنفيذ (38550) خطة إخلاء فرضية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة، منذ بداية العام الدراسي الجاري إلى يوم الإثنين الماضي.
وقال الحربي؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "بلغ عدد فرضيات خطط الإخلاء المدخلة منذ بداية العام الدراسي 1438 / 1439هـ، حتى الإثنين 1439/6/10هـ، (38550) خطة إخلاء، وتمّ هذا الشهر إجراء (7920) خطة إخلاء في جميع المدارس الحكومية والأهلية.
"التعليم" تنفّذ أكثر من 38 ألف خطة إخلاء بجميع المدارس
عبدالحكيم شارسبق2018-02-28
كشف المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي؛ عن تنفيذ (38550) خطة إخلاء فرضية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة، منذ بداية العام الدراسي الجاري إلى يوم الإثنين الماضي.
وقال الحربي؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "بلغ عدد فرضيات خطط الإخلاء المدخلة منذ بداية العام الدراسي 1438 / 1439هـ، حتى الإثنين 1439/6/10هـ، (38550) خطة إخلاء، وتمّ هذا الشهر إجراء (7920) خطة إخلاء في جميع المدارس الحكومية والأهلية.
كشف المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي؛ عن تنفيذ (38550) خطة إخلاء فرضية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة، منذ بداية العام الدراسي الجاري إلى يوم الإثنين الماضي.
وقال الحربي؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "بلغ عدد فرضيات خطط الإخلاء المدخلة منذ بداية العام الدراسي 1438 / 1439هـ، حتى الإثنين 1439/6/10هـ، (38550) خطة إخلاء، وتمّ هذا الشهر إجراء (7920) خطة إخلاء في جميع المدارس الحكومية والأهلية.