"التعليم" تنفّذ أكثر من 38 ألف خطة إخلاء بجميع المدارس

نفّذت خلال الشهر الجاري فقط 7920 مناورة إخلاء

كشف المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي؛ عن تنفيذ (38550) خطة إخلاء فرضية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة، منذ بداية العام الدراسي الجاري إلى يوم الإثنين الماضي.

وقال الحربي؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "بلغ عدد فرضيات خطط الإخلاء المدخلة منذ بداية العام الدراسي 1438 / 1439هـ، حتى الإثنين 1439/6/10هـ، (38550) خطة إخلاء، وتمّ هذا الشهر إجراء (7920) خطة إخلاء في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعا موقع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية http://www.alamn.net إلى المبادرة بتسجيل بلاغ على الرابط التالي http://www.alamn.net/site/?page_id=4509 ، في حال ملاحظة خطر داخل المدرسة أو حولها، وأيضاً لإضافة خطط الإخلاء الخاصّة بالمدارس، الدخول على الرابطhttp://www.alamn.net/site/?page_id=29806.