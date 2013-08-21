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أسعار النفط تسجّل تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ 9 أشهر

يخسر أكثر من 9 % ‏خلال أسبوع

سجّلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر، حيث باع المستثمرون العقود ‏الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة ‏بكوفيد-19.‏

‏وسجّل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولار، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولار للبرميل، ‏وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على ‏انخفاض 1.37 دولار أو 2.2 % إلى 62.32 دولار للبرميل أمس، ليخسر أكثر من 9 % ‏خلال الأسبوع.‏

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تسجّل تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ 9 أشهر
سبق

سجّلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر، حيث باع المستثمرون العقود ‏الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة ‏بكوفيد-19.‏

‏وسجّل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولار، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولار للبرميل، ‏وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على ‏انخفاض 1.37 دولار أو 2.2 % إلى 62.32 دولار للبرميل أمس، ليخسر أكثر من 9 % ‏خلال الأسبوع.‏

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
10:16 AM

أسعار النفط تسجّل تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ 9 أشهر

يخسر أكثر من 9 % ‏خلال أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر، حيث باع المستثمرون العقود ‏الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة ‏بكوفيد-19.‏

‏وسجّل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولار، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولار للبرميل، ‏وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على ‏انخفاض 1.37 دولار أو 2.2 % إلى 62.32 دولار للبرميل أمس، ليخسر أكثر من 9 % ‏خلال الأسبوع.‏

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