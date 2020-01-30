آخر تطورات كورونا لحظة بلحظة.. "الفيروس القاتل" يغزو 17 دولة

حالة طوارئ عالمية.. إجلاء للرعايا وإجراءات صحية وتوقف لرحلات الطيران

يواصل فيروس كورونا الجديد، انتشاره عالميًّا؛ إذ سجلت إصابات بالوباء في ما لا يقل عن 17 دولة، بعد ظهوره بداية في الصين.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 170 شخصًا في الصين، بعد وفاة 37 شخصًا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص، ورُصدت الأربعاء أول حالة إصابة في التبت؛ ليكون الفيروس قد انتشر في كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.

ووفقًا لـ"رويترز"؛ من المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف الخميس، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثّل الآن حالة طوارئ عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي الأربعاء: "تطور الفيروس في الأيام القليلة الماضية، خاصة في بعض البلدان، يثير قلقنا" مشيرًا إلى ألمانيا وفيتنام واليابان.

وأضاف: "على الرغم من أن الأعداد خارج الصين لا تزال صغيرة نسبيًّا فإنها تنطوي على احتمال تفشٍّ أكبر بكثير.

وأجلت الولايات المتحدة نحو 200 أمريكي من ووهان عاصمة إقليم هوبي الصيني حيث تتركز معظم حالات الإصابة، كما رتبت فرنسا وبريطانيا وكندا لعمليات إجلاء مماثلة.

وتخيم تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشدة؛ حيث أوقفت الشركات رحلات العمل وألغى السياح زياراتهم.

وأوقفت شركات طيران عديدة رحلاتها للصين، ومن بينها بريتيش إيرويز ولوفتهانزا وإير كندا وأمريكان إيرلاينز.

وأعلنت كل من الهند والفلبين، الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وقالت الحكومة الهندية في بيان: إن حالة الإصابة الأولى ظهرت في كيرالا بجنوب البلاد.

وأضاف البيان أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس، وأن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.

وفي الفلبين، أكد مسؤولون في قطاع الصحة ظهور أول حالة إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه في مؤتمر صحفي: إن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا، وجاءت من مدينة ووهان بالصين يوم 21 يناير.

وأشار "دوكيه" إلى أن المريضة المعزولة داخل مستشفى حكومي لا تظهر عليها أعراض المرض حاليًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تأسيس "وحدة خاصة"، لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض؛ فإن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، سيترأس الوحدة التي ستنسق أعمالها مع مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وستضم الوحدة خبراء صحة إلى جانب وكالات حكومية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بالأمراض المعدية.

ومن مهام الوحدة الرئيسية رصد الفيروس والعمل على احتوائه، مع ضمان حصول المواطنين الأمريكيين على المعلومات ذات الصلة بالفيروس.

وقالت هيئة مكافحة الفساد في الصين، الخميس، إنها ستعاقب بشدة أي مسؤول يتقاعس عن القيام بعمله في محاربة فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر في البلاد.

ولفتت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي في موقعها الإلكتروني، إلى أن كل من لا ينفذ تعليمات الرئيس شي جين بينغ بفعالية في المعركة ضد الفيروس سيلقى عقابًا.

وأضافت أنها ستعاقب أيضًا مَن يهمل في أداء واجبه ويسيء استخدام أموال ومواد الإنقاذ.