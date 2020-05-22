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شاهد .. صاعقة رعدية تضرب جبلاً ببني مالك وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

بعد هطول أمطار على المنطقة.. والأهالي طالبوا بإعادة التيار وإخراجهم من الظلام

ضربت صاعقة رعدية أحد جبال قرية بني عاصم بمركز بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف، وتسبب ذلك في اشتعال بسيط للنار والذي أطفأته بقدرة الله تعالى الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وتفصيلاً، بدأ هطول الأمطار من الساعة الرابعة عصرًا أمس الخميس، واستمرت ما قبل موعد الإفطار، وشملت قرى السائلة بني عاصم، وبعض قرى القريع، وحداد بني مالك.

وتشهد بعض قرى بني مالك انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة الخامسة مساء أمس الخميس وحتى موعد إعداد الخبر، في حين طالب الأهالي الشركة بإعادة التيار وإخراجهم من الظلام.

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شاهد .. صاعقة رعدية تضرب جبلاً ببني مالك وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى
سبق

ضربت صاعقة رعدية أحد جبال قرية بني عاصم بمركز بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف، وتسبب ذلك في اشتعال بسيط للنار والذي أطفأته بقدرة الله تعالى الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وتفصيلاً، بدأ هطول الأمطار من الساعة الرابعة عصرًا أمس الخميس، واستمرت ما قبل موعد الإفطار، وشملت قرى السائلة بني عاصم، وبعض قرى القريع، وحداد بني مالك.

وتشهد بعض قرى بني مالك انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة الخامسة مساء أمس الخميس وحتى موعد إعداد الخبر، في حين طالب الأهالي الشركة بإعادة التيار وإخراجهم من الظلام.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:09 AM

شاهد .. صاعقة رعدية تضرب جبلاً ببني مالك وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

بعد هطول أمطار على المنطقة.. والأهالي طالبوا بإعادة التيار وإخراجهم من الظلام

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
38,951

ضربت صاعقة رعدية أحد جبال قرية بني عاصم بمركز بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف، وتسبب ذلك في اشتعال بسيط للنار والذي أطفأته بقدرة الله تعالى الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وتفصيلاً، بدأ هطول الأمطار من الساعة الرابعة عصرًا أمس الخميس، واستمرت ما قبل موعد الإفطار، وشملت قرى السائلة بني عاصم، وبعض قرى القريع، وحداد بني مالك.

وتشهد بعض قرى بني مالك انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة الخامسة مساء أمس الخميس وحتى موعد إعداد الخبر، في حين طالب الأهالي الشركة بإعادة التيار وإخراجهم من الظلام.

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