دوريات المحافظات بشرطة الرياض تضبط ٣ شبان دعوا إلى "التفحيط" والتجمعات المزعجة عبر "سناب شات"

تواصل شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بدوريات أمن المحافظات، جهودها في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة حماية للأرواح والممتلكات.

وفي إطار مكافحتها ظاهرة "التفحيط" والتجمعات المزعجة، تمكنت شعبة دوريات أمن العيينة والجبيلة من ضبط (٣) شبان دعوا عبر حساب في تطبيق "سناب شات"، إلى ممارسة "التفحيط"، حيث تم رصدهم وضبطهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك تأكيداً على حرص الأجهزة الأمنية على مكافحة تلك الظاهرة لما فيها من تعريض لحياتهم وحياة الآخرين للخطر.