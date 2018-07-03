مجلس "هيئة المنافسة" يعقد اجتماعاً ويصدر قرارات تقصٍّ.. تعرف عليها

ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس الإدارة، والذي عُقد يوم الاثنين 18/ 10/ 1439هـ الموافق 2/ 7/ 2018م، بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة.

في مستهلّ الجلسة، رحّب رئيس المجلس بالأعضاء، وتبادل الجميع التهنئة والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيده على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بموفور الخير والسعادة، ثم قدّم محافظ الهيئة عرضاً تضمّن المخطط الزمني لاستكمال مراحل تأسيس وتمكين الهيئة وقياس أدائها التشغيلي وتقييم وظائفها الرقابية.

وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، من أبرزها ما يلي:

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة قطاع الأدوية في السوق السعودي، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍّ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع الصحي والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍّ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع إنتاج الأغذية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍّ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

• قرر المجلس عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (شركة نادك) على شركة الصافي دانون المحدودة (شركة الصافي دانون).

• استعرض المجلس قراره رقم (258) وتاريخ 13/ 10/ 1439هـ القاضي بـ"الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت".

• استعرض المجلس عدداً من الدراسات القطاعية ونتائجها، كما يلي:

1) دراسة أثر الممارسات التجارية في قطاع (المجمعات التجارية)، وجّه المجلس على ضوئها بالاستفادة من نتائجها في نشاطات الهيئة التوعوية، بما يعزز المنافسة المشروعة في قطاع المجمعات التجارية.

2) دراسة رسوم وشروط عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودي، وجّه المجلس على ضوئها بالاستفادة من نتائجها في نشاطات الهيئة التوعوية، بما يعزز المنافسة المشروعة في قطاع التجزئة.

وتتمتع الهيئة العامة للمنافسة بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتختص بتطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها في الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.