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الأمانة وغرفة جدة توقّعان اتفاقية لإعادة تدوير الإطارات والزيوت المستخدمة

لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف التنموية والتنظيمية

‬ وقعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع غرفة جدة، ضمن مشروع جمع وإعادة تدوير الإطارات والزيوت المستخدمة والأنشطة الإضافية ذات العلاقة، وذلك لدعم الاستدامة البيئية، وتحقيق الأهداف التنموية والتنظيمية التي تصحح الوضع القائم والمحاولة على القضاء على التستر التجاري في هذا النشاط.

ومثَّل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني في التوقيع على شراكة التعاون أمين محافظة جدة، رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن علي التركي، وغرفة جدة، رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، خلف بن هوصان العتيبي، وأمين عام الغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن مطلق المطلق، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي حمد بن نبيل السليمان، ونائب الرئيس التنفيذي محمد المتوكل، وكيل الأمين للاستثمار المهندس عبود بن ظافر القحطاني، ومدير إدارة المحافظ الاستثمارية المهندسة أروى مغربي، ومدير إدارة محفظة الخصخصة شذى المهنا.

وتسعى شراكة التعاون لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير محتواها الاستثماري، حيث يشمل زيوت الطعام المستخدمة الناتجة عن المطاعم والفنادق ومختلف الأنشطة التجارية المنتجة للزيوت النباتية، والزيوت الصناعية المستخدمة والناتجة عن ورش السيارات ومحلات غيار زيوت المركبات، والناتجة عن جميع الأنشطة التي يتم بها صيانة المركبات، مشتقات الزيوت القابلة لإعادة التدوير التي تشمل كافة أنواع الزيوت، إلى جانب كافة أنواع اطارات المركبات.

وتشمل نشاط نقل الزيوت القابلة لإعادة التدوير من مصادر إنتاجها وجمعها حسب المواصفات والاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، و"إعادة التدوير" بتهيئة الزيوت القابلة لإعادة التدوير من أجل استرجاعها، أو إعادة استخدامها كمواد خام أولية فيعمليات التصنيع، وتداول الزيوت القابلة لإعادة التدوير في البيع والشراء، إضافة إلى الأنشطة الإضافية كبطاريات المركبات وأي مخلفات تنتج عن محالّ ونشاط خدمة المركبات، بما لا يتعارض مع برامج أمانة جدة وشركة جدة في اختصاص إدارة النفايات.

كما تؤسس هذه الشراكة لإنشاء شركة بين الطرفین في تطویر مشروع نقل وجمع وتداول الزيوت المستخدمة، وذلك من خلال تطوير نماذج العمل المناسبة للمشروع، وتحدید البدائل المناسبة لآلیة التطویر، وتوفیر المعلومات والموارد المالیة وموارد الخبرة لإعداد الدراسات الضروریة والخطة الاستراتيجية، وخطة العمل لتطویر هذا المشروع الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمعتمد على تطبيق معايير الاستدامة في التصميم والإنشاء والتشغيل، وتوفير كامل الاشتراطات التي تتطلبها المعايير والأنظمة التخطيطية والتنظيمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية اللازمة، وحسب خطة العمل المقدمة من قبل شركة المشروع والتي سيتم اعتمادها من قبل الأمانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمانة وغرفة جدة توقّعان اتفاقية لإعادة تدوير الإطارات والزيوت المستخدمة
سبق

‬ وقعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع غرفة جدة، ضمن مشروع جمع وإعادة تدوير الإطارات والزيوت المستخدمة والأنشطة الإضافية ذات العلاقة، وذلك لدعم الاستدامة البيئية، وتحقيق الأهداف التنموية والتنظيمية التي تصحح الوضع القائم والمحاولة على القضاء على التستر التجاري في هذا النشاط.

ومثَّل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني في التوقيع على شراكة التعاون أمين محافظة جدة، رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن علي التركي، وغرفة جدة، رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، خلف بن هوصان العتيبي، وأمين عام الغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن مطلق المطلق، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي حمد بن نبيل السليمان، ونائب الرئيس التنفيذي محمد المتوكل، وكيل الأمين للاستثمار المهندس عبود بن ظافر القحطاني، ومدير إدارة المحافظ الاستثمارية المهندسة أروى مغربي، ومدير إدارة محفظة الخصخصة شذى المهنا.

وتسعى شراكة التعاون لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير محتواها الاستثماري، حيث يشمل زيوت الطعام المستخدمة الناتجة عن المطاعم والفنادق ومختلف الأنشطة التجارية المنتجة للزيوت النباتية، والزيوت الصناعية المستخدمة والناتجة عن ورش السيارات ومحلات غيار زيوت المركبات، والناتجة عن جميع الأنشطة التي يتم بها صيانة المركبات، مشتقات الزيوت القابلة لإعادة التدوير التي تشمل كافة أنواع الزيوت، إلى جانب كافة أنواع اطارات المركبات.

وتشمل نشاط نقل الزيوت القابلة لإعادة التدوير من مصادر إنتاجها وجمعها حسب المواصفات والاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، و"إعادة التدوير" بتهيئة الزيوت القابلة لإعادة التدوير من أجل استرجاعها، أو إعادة استخدامها كمواد خام أولية فيعمليات التصنيع، وتداول الزيوت القابلة لإعادة التدوير في البيع والشراء، إضافة إلى الأنشطة الإضافية كبطاريات المركبات وأي مخلفات تنتج عن محالّ ونشاط خدمة المركبات، بما لا يتعارض مع برامج أمانة جدة وشركة جدة في اختصاص إدارة النفايات.

كما تؤسس هذه الشراكة لإنشاء شركة بين الطرفین في تطویر مشروع نقل وجمع وتداول الزيوت المستخدمة، وذلك من خلال تطوير نماذج العمل المناسبة للمشروع، وتحدید البدائل المناسبة لآلیة التطویر، وتوفیر المعلومات والموارد المالیة وموارد الخبرة لإعداد الدراسات الضروریة والخطة الاستراتيجية، وخطة العمل لتطویر هذا المشروع الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمعتمد على تطبيق معايير الاستدامة في التصميم والإنشاء والتشغيل، وتوفير كامل الاشتراطات التي تتطلبها المعايير والأنظمة التخطيطية والتنظيمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية اللازمة، وحسب خطة العمل المقدمة من قبل شركة المشروع والتي سيتم اعتمادها من قبل الأمانة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:48 PM

الأمانة وغرفة جدة توقّعان اتفاقية لإعادة تدوير الإطارات والزيوت المستخدمة

لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف التنموية والتنظيمية

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عبدالله الراجحي - جدة
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‬ وقعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع غرفة جدة، ضمن مشروع جمع وإعادة تدوير الإطارات والزيوت المستخدمة والأنشطة الإضافية ذات العلاقة، وذلك لدعم الاستدامة البيئية، وتحقيق الأهداف التنموية والتنظيمية التي تصحح الوضع القائم والمحاولة على القضاء على التستر التجاري في هذا النشاط.

ومثَّل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني في التوقيع على شراكة التعاون أمين محافظة جدة، رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن علي التركي، وغرفة جدة، رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، خلف بن هوصان العتيبي، وأمين عام الغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن مطلق المطلق، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي حمد بن نبيل السليمان، ونائب الرئيس التنفيذي محمد المتوكل، وكيل الأمين للاستثمار المهندس عبود بن ظافر القحطاني، ومدير إدارة المحافظ الاستثمارية المهندسة أروى مغربي، ومدير إدارة محفظة الخصخصة شذى المهنا.

وتسعى شراكة التعاون لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير محتواها الاستثماري، حيث يشمل زيوت الطعام المستخدمة الناتجة عن المطاعم والفنادق ومختلف الأنشطة التجارية المنتجة للزيوت النباتية، والزيوت الصناعية المستخدمة والناتجة عن ورش السيارات ومحلات غيار زيوت المركبات، والناتجة عن جميع الأنشطة التي يتم بها صيانة المركبات، مشتقات الزيوت القابلة لإعادة التدوير التي تشمل كافة أنواع الزيوت، إلى جانب كافة أنواع اطارات المركبات.

وتشمل نشاط نقل الزيوت القابلة لإعادة التدوير من مصادر إنتاجها وجمعها حسب المواصفات والاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، و"إعادة التدوير" بتهيئة الزيوت القابلة لإعادة التدوير من أجل استرجاعها، أو إعادة استخدامها كمواد خام أولية فيعمليات التصنيع، وتداول الزيوت القابلة لإعادة التدوير في البيع والشراء، إضافة إلى الأنشطة الإضافية كبطاريات المركبات وأي مخلفات تنتج عن محالّ ونشاط خدمة المركبات، بما لا يتعارض مع برامج أمانة جدة وشركة جدة في اختصاص إدارة النفايات.

كما تؤسس هذه الشراكة لإنشاء شركة بين الطرفین في تطویر مشروع نقل وجمع وتداول الزيوت المستخدمة، وذلك من خلال تطوير نماذج العمل المناسبة للمشروع، وتحدید البدائل المناسبة لآلیة التطویر، وتوفیر المعلومات والموارد المالیة وموارد الخبرة لإعداد الدراسات الضروریة والخطة الاستراتيجية، وخطة العمل لتطویر هذا المشروع الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمعتمد على تطبيق معايير الاستدامة في التصميم والإنشاء والتشغيل، وتوفير كامل الاشتراطات التي تتطلبها المعايير والأنظمة التخطيطية والتنظيمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية اللازمة، وحسب خطة العمل المقدمة من قبل شركة المشروع والتي سيتم اعتمادها من قبل الأمانة.

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