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الصين: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا.. ولا وفيات

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجّلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو، انخفاضاً من ثلاث إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.

وسُجلت أيضاً 15 حالة إصابة دون أعراض، ارتفاعاً من حالتين في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في الصين إلى 82881، ويظل عدد الوفيات مستقراً عند 4633.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا.. ولا وفيات
سبق

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجّلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو، انخفاضاً من ثلاث إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.

وسُجلت أيضاً 15 حالة إصابة دون أعراض، ارتفاعاً من حالتين في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في الصين إلى 82881، ويظل عدد الوفيات مستقراً عند 4633.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:45 AM

الصين: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا.. ولا وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجّلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو، انخفاضاً من ثلاث إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.

وسُجلت أيضاً 15 حالة إصابة دون أعراض، ارتفاعاً من حالتين في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في الصين إلى 82881، ويظل عدد الوفيات مستقراً عند 4633.

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