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جدة .. تفاصيل إعلان "سليمان الحبيب" استثمار 3 مليارات لإنشاء مستشفيين رقميين

يوفران 5 آلاف وظيفة ويضمان مختبراً ومراكز متخصّصة في القلب والعقم والكلى

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استثمارها ثلاثة مليارات ريال لإنشاء مستشفيين جديدين رقمين "Digital Hospital" بوسط مدينة جدة وشمالها، يأتي ذلك تماشياً مع خططها التوسعية ومع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني؛ إن المستشفيين سيحدثان طفرة نوعية في واقع الخدمات الصحية بالمنطقة، وهما أول استثمارات المجموعة بالمنطقة الغربية بعد مناطق: الرياض والقصيم والشرقية.

وعن التصاميم الخاصّة بالمشروعين، قال "الحقباني": "إننا ولله الحمد أنهينا التصاميم الهندسية الأولية لهما وتمّ الحصول على رخصة الموافقة المبدئية من أمانة محافظة جدة؛ إذ إن الإدارة الهندسية لدينا سخرت إمكاناتها كافة لإنهاء هذه التصاميم في الوقت المحدّد ووفقاً لأحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن المشروعين سيوفران أكثر من 5000 فرصة وظيفية سيستفيد منها أبناء وبنات محافظة جدة.

وأوضح "الحقباني"؛ أن المجموعة تتطلع من خلال المشروعين إلى تحقيق أعلى درجات النجاح في الرعاية الصحية المقدمة من خلال تطويع التقنيات الإلكترونية المبتكرة وتطبيق الحلول والخيارات الإلكترونية التي تعزّز التوجه نحو التحول الرقمي.

ونوّه إلى أن المشروعين سيضمان بين جنباتهما مراكز متخصّصة في طب وجراحة القلب للكبار والصغار ومركزاً لعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب ومركزاً متكاملاً لعلاج أمراض السمنة يقدم جميع الحلول الجراحية وغير الجراحية ومركزاً للغسيل الكلوي ومركزاً متخصّصاً لعلاج الأورام للأطفال والكبار وآخر لزراعة الكلى، إضافة إلى مركز للعناية المركزة للأطفال الخدج والكبار وغرف للعمليات وغرف للقسطرة Hybrid Cath lab لإجراء عمليات القلب المفتوح بجانب أقسام الطوارئ والأشعة والمختبر، وجميع هذه المراكز والأقسام سيتم تأسيسها وتجهيزها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وكذلك توصيات الهيئات الطبية الأمريكية والأوروبية.

وأضاف: "الاستثمار في المشروعين هو امتداد لاستثمارات المجموعة في الخدمات الصحية.. إننا نعمل حالياً على إنهاء مشروع مستشفى الخُبر، الذي أُنجز منه أكثر من 75 % واستُثمر فيه مليار و800 مليون ريال وسيمثل أنموذجاً متفرداً في الرعاية الصحية الرقمية وواجهة صحية مضيئة للمنطقة الشرقية".

وتابع: "كما أننا توجهنا إلى الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية بمليار و 300 مليون ريال، وهو أحد المشاريع التي تفضّل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاقها خلال زيارته لمدينة الجبيل، واستكملت التصاميم بنسبة 100 %، ويتم العمل حالياً على استكمال التراخيص اللازمة للبدء به؛ إضافة إلى استثمار مليارَي ريال بالعاصة الرياض؛ لإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط الذي يقع بحي الصحافة - شمالي الرياض، والمكون من 25 طابقاً".

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تعد من أهم وأكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، والتي ارتبط اسمها بالنجاحات المتميزة في مجال الخدمات الطبية، إضافة إلى استقطابها الكفاءات العالمية المتخصّصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .. تفاصيل إعلان "سليمان الحبيب" استثمار 3 مليارات لإنشاء مستشفيين رقميين
سبق

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استثمارها ثلاثة مليارات ريال لإنشاء مستشفيين جديدين رقمين "Digital Hospital" بوسط مدينة جدة وشمالها، يأتي ذلك تماشياً مع خططها التوسعية ومع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني؛ إن المستشفيين سيحدثان طفرة نوعية في واقع الخدمات الصحية بالمنطقة، وهما أول استثمارات المجموعة بالمنطقة الغربية بعد مناطق: الرياض والقصيم والشرقية.

وعن التصاميم الخاصّة بالمشروعين، قال "الحقباني": "إننا ولله الحمد أنهينا التصاميم الهندسية الأولية لهما وتمّ الحصول على رخصة الموافقة المبدئية من أمانة محافظة جدة؛ إذ إن الإدارة الهندسية لدينا سخرت إمكاناتها كافة لإنهاء هذه التصاميم في الوقت المحدّد ووفقاً لأحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن المشروعين سيوفران أكثر من 5000 فرصة وظيفية سيستفيد منها أبناء وبنات محافظة جدة.

وأوضح "الحقباني"؛ أن المجموعة تتطلع من خلال المشروعين إلى تحقيق أعلى درجات النجاح في الرعاية الصحية المقدمة من خلال تطويع التقنيات الإلكترونية المبتكرة وتطبيق الحلول والخيارات الإلكترونية التي تعزّز التوجه نحو التحول الرقمي.

ونوّه إلى أن المشروعين سيضمان بين جنباتهما مراكز متخصّصة في طب وجراحة القلب للكبار والصغار ومركزاً لعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب ومركزاً متكاملاً لعلاج أمراض السمنة يقدم جميع الحلول الجراحية وغير الجراحية ومركزاً للغسيل الكلوي ومركزاً متخصّصاً لعلاج الأورام للأطفال والكبار وآخر لزراعة الكلى، إضافة إلى مركز للعناية المركزة للأطفال الخدج والكبار وغرف للعمليات وغرف للقسطرة Hybrid Cath lab لإجراء عمليات القلب المفتوح بجانب أقسام الطوارئ والأشعة والمختبر، وجميع هذه المراكز والأقسام سيتم تأسيسها وتجهيزها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وكذلك توصيات الهيئات الطبية الأمريكية والأوروبية.

وأضاف: "الاستثمار في المشروعين هو امتداد لاستثمارات المجموعة في الخدمات الصحية.. إننا نعمل حالياً على إنهاء مشروع مستشفى الخُبر، الذي أُنجز منه أكثر من 75 % واستُثمر فيه مليار و800 مليون ريال وسيمثل أنموذجاً متفرداً في الرعاية الصحية الرقمية وواجهة صحية مضيئة للمنطقة الشرقية".

وتابع: "كما أننا توجهنا إلى الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية بمليار و 300 مليون ريال، وهو أحد المشاريع التي تفضّل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاقها خلال زيارته لمدينة الجبيل، واستكملت التصاميم بنسبة 100 %، ويتم العمل حالياً على استكمال التراخيص اللازمة للبدء به؛ إضافة إلى استثمار مليارَي ريال بالعاصة الرياض؛ لإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط الذي يقع بحي الصحافة - شمالي الرياض، والمكون من 25 طابقاً".

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تعد من أهم وأكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، والتي ارتبط اسمها بالنجاحات المتميزة في مجال الخدمات الطبية، إضافة إلى استقطابها الكفاءات العالمية المتخصّصة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:01 PM

جدة .. تفاصيل إعلان "سليمان الحبيب" استثمار 3 مليارات لإنشاء مستشفيين رقميين

يوفران 5 آلاف وظيفة ويضمان مختبراً ومراكز متخصّصة في القلب والعقم والكلى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استثمارها ثلاثة مليارات ريال لإنشاء مستشفيين جديدين رقمين "Digital Hospital" بوسط مدينة جدة وشمالها، يأتي ذلك تماشياً مع خططها التوسعية ومع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني؛ إن المستشفيين سيحدثان طفرة نوعية في واقع الخدمات الصحية بالمنطقة، وهما أول استثمارات المجموعة بالمنطقة الغربية بعد مناطق: الرياض والقصيم والشرقية.

وعن التصاميم الخاصّة بالمشروعين، قال "الحقباني": "إننا ولله الحمد أنهينا التصاميم الهندسية الأولية لهما وتمّ الحصول على رخصة الموافقة المبدئية من أمانة محافظة جدة؛ إذ إن الإدارة الهندسية لدينا سخرت إمكاناتها كافة لإنهاء هذه التصاميم في الوقت المحدّد ووفقاً لأحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن المشروعين سيوفران أكثر من 5000 فرصة وظيفية سيستفيد منها أبناء وبنات محافظة جدة.

وأوضح "الحقباني"؛ أن المجموعة تتطلع من خلال المشروعين إلى تحقيق أعلى درجات النجاح في الرعاية الصحية المقدمة من خلال تطويع التقنيات الإلكترونية المبتكرة وتطبيق الحلول والخيارات الإلكترونية التي تعزّز التوجه نحو التحول الرقمي.

ونوّه إلى أن المشروعين سيضمان بين جنباتهما مراكز متخصّصة في طب وجراحة القلب للكبار والصغار ومركزاً لعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب ومركزاً متكاملاً لعلاج أمراض السمنة يقدم جميع الحلول الجراحية وغير الجراحية ومركزاً للغسيل الكلوي ومركزاً متخصّصاً لعلاج الأورام للأطفال والكبار وآخر لزراعة الكلى، إضافة إلى مركز للعناية المركزة للأطفال الخدج والكبار وغرف للعمليات وغرف للقسطرة Hybrid Cath lab لإجراء عمليات القلب المفتوح بجانب أقسام الطوارئ والأشعة والمختبر، وجميع هذه المراكز والأقسام سيتم تأسيسها وتجهيزها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وكذلك توصيات الهيئات الطبية الأمريكية والأوروبية.

وأضاف: "الاستثمار في المشروعين هو امتداد لاستثمارات المجموعة في الخدمات الصحية.. إننا نعمل حالياً على إنهاء مشروع مستشفى الخُبر، الذي أُنجز منه أكثر من 75 % واستُثمر فيه مليار و800 مليون ريال وسيمثل أنموذجاً متفرداً في الرعاية الصحية الرقمية وواجهة صحية مضيئة للمنطقة الشرقية".

وتابع: "كما أننا توجهنا إلى الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية بمليار و 300 مليون ريال، وهو أحد المشاريع التي تفضّل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاقها خلال زيارته لمدينة الجبيل، واستكملت التصاميم بنسبة 100 %، ويتم العمل حالياً على استكمال التراخيص اللازمة للبدء به؛ إضافة إلى استثمار مليارَي ريال بالعاصة الرياض؛ لإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط الذي يقع بحي الصحافة - شمالي الرياض، والمكون من 25 طابقاً".

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تعد من أهم وأكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، والتي ارتبط اسمها بالنجاحات المتميزة في مجال الخدمات الطبية، إضافة إلى استقطابها الكفاءات العالمية المتخصّصة.

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