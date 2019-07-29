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"معادن" تنال شهادتي الامتثال لمعايير الأداء البيئي وحوكمة الشركات وتسلسل العهدة

أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وضمن الخمس المتكاملة عالميًا في الحصول عليهما

أعلنت "مـعـادن" حصولها على شهادة الامتثال لمعايير الأداء (ASI-PS)، وشهادة اعتماد تسلسل العهدة (ASI-CoC) من خلال الشركة التابعة لها "شركة معادن للألمنيوم".

ويمثّل حصول مـعـادن على هاتين الشهادتين إنجازاً مهماً، حيث تعتبر أول جهة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أول مجمعات الألمنيوم الخمس المتكاملة في العالم، التي تحوز على الشهادتين.

وتوفّر شهادة الامتثال لمعايير مبادرة الريادة في صناعة الألمنيوم (ASI) فرصة لمنتجي ومستخدمي الألمنيوم في القطاع لإثبات التزامهم بتسيير الأعمال بطريقة مسؤولة من الناحية الاجتماعية والبيئية وحفاظهم على نظام حوكمة متين قائم على الشفافية.

ويعدّ حصول "مـعـادن" على الشهادتين بمثابة تقديم ضمان موثوق للعملاء والمستهلكين وأصحاب المصلحة فيما يخص أعمال مـعـادن في قطاع الألمنيوم، كما يعكس سعي مـعـادن لتطبيق أعلى المعايير العالمية.

وهنأ الرئيس التنفيذي المكلف لمعادن المهندس عبدالعزيز الحربي، فريق "مـعـادن" على هذا الإنجاز، متوجهاً بالشكر إلى كافة القطاعات التي أسهمت في تطوير أنظمة العمل المميزة، التي مكّنت من الحصول على هاتين الشهادتين، متطلعاً إلى مواصلة هذا الأداء لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معادن" تنال شهادتي الامتثال لمعايير الأداء البيئي وحوكمة الشركات وتسلسل العهدة
سبق

أعلنت "مـعـادن" حصولها على شهادة الامتثال لمعايير الأداء (ASI-PS)، وشهادة اعتماد تسلسل العهدة (ASI-CoC) من خلال الشركة التابعة لها "شركة معادن للألمنيوم".

ويمثّل حصول مـعـادن على هاتين الشهادتين إنجازاً مهماً، حيث تعتبر أول جهة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أول مجمعات الألمنيوم الخمس المتكاملة في العالم، التي تحوز على الشهادتين.

وتوفّر شهادة الامتثال لمعايير مبادرة الريادة في صناعة الألمنيوم (ASI) فرصة لمنتجي ومستخدمي الألمنيوم في القطاع لإثبات التزامهم بتسيير الأعمال بطريقة مسؤولة من الناحية الاجتماعية والبيئية وحفاظهم على نظام حوكمة متين قائم على الشفافية.

ويعدّ حصول "مـعـادن" على الشهادتين بمثابة تقديم ضمان موثوق للعملاء والمستهلكين وأصحاب المصلحة فيما يخص أعمال مـعـادن في قطاع الألمنيوم، كما يعكس سعي مـعـادن لتطبيق أعلى المعايير العالمية.

وهنأ الرئيس التنفيذي المكلف لمعادن المهندس عبدالعزيز الحربي، فريق "مـعـادن" على هذا الإنجاز، متوجهاً بالشكر إلى كافة القطاعات التي أسهمت في تطوير أنظمة العمل المميزة، التي مكّنت من الحصول على هاتين الشهادتين، متطلعاً إلى مواصلة هذا الأداء لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب .

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
03:16 PM

"معادن" تنال شهادتي الامتثال لمعايير الأداء البيئي وحوكمة الشركات وتسلسل العهدة

أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وضمن الخمس المتكاملة عالميًا في الحصول عليهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت "مـعـادن" حصولها على شهادة الامتثال لمعايير الأداء (ASI-PS)، وشهادة اعتماد تسلسل العهدة (ASI-CoC) من خلال الشركة التابعة لها "شركة معادن للألمنيوم".

ويمثّل حصول مـعـادن على هاتين الشهادتين إنجازاً مهماً، حيث تعتبر أول جهة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أول مجمعات الألمنيوم الخمس المتكاملة في العالم، التي تحوز على الشهادتين.

وتوفّر شهادة الامتثال لمعايير مبادرة الريادة في صناعة الألمنيوم (ASI) فرصة لمنتجي ومستخدمي الألمنيوم في القطاع لإثبات التزامهم بتسيير الأعمال بطريقة مسؤولة من الناحية الاجتماعية والبيئية وحفاظهم على نظام حوكمة متين قائم على الشفافية.

ويعدّ حصول "مـعـادن" على الشهادتين بمثابة تقديم ضمان موثوق للعملاء والمستهلكين وأصحاب المصلحة فيما يخص أعمال مـعـادن في قطاع الألمنيوم، كما يعكس سعي مـعـادن لتطبيق أعلى المعايير العالمية.

وهنأ الرئيس التنفيذي المكلف لمعادن المهندس عبدالعزيز الحربي، فريق "مـعـادن" على هذا الإنجاز، متوجهاً بالشكر إلى كافة القطاعات التي أسهمت في تطوير أنظمة العمل المميزة، التي مكّنت من الحصول على هاتين الشهادتين، متطلعاً إلى مواصلة هذا الأداء لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب .

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