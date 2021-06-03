الأرصاد تُنَبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الدفاع المدني دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم الكامل، وأضم) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.