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"مسام" ينتزع 1,325 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2019م

زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2019م؛ من انتزاع 12 لغمًا مضادًّا للأفراد، و397 لغمًا مضادًّا للدبابات، وعبوتين ناسفتين، و914 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,325 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 118,541 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

مشروع مسام اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع 1,325 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2019م
سبق

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2019م؛ من انتزاع 12 لغمًا مضادًّا للأفراد، و397 لغمًا مضادًّا للدبابات، وعبوتين ناسفتين، و914 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,325 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 118,541 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
04:54 PM

"مسام" ينتزع 1,325 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2019م

زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2019م؛ من انتزاع 12 لغمًا مضادًّا للأفراد، و397 لغمًا مضادًّا للدبابات، وعبوتين ناسفتين، و914 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,325 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 118,541 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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