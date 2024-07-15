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"العيادات الافتراضية" بالرياض تخدم أكثر من 3500 مستفيد

ضمن مبادرات الحملة الوطنية "مجتمع واع"

تمكّنت اللجنة المنفذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واع" بمنطقة الرياض، من تقديم خدماتها التوعوية الصحية لأكثر من 3500 مستفيد من خلال مشروع العيادات الافتراضية "أثر"، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات والخدمات الميدانية والتوعوية التي أطلقتها الحملة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره.

وقدمت العيادات 12 محاضرة توعوية للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية، تناول فيها نخبة من الاستشاريين المختصين أبرز المشاكل الصحية اليومية التي قد تواجههم، مع إتاحة الفرصة للحصول مباشرةً على الاستشارات الطبية المجانية وفق تخصص كل عيادة بما يحقق الاستفادة القصوى من خدماتها المتاحة.

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويرأسها علي القباني مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر" وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.

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"العيادات الافتراضية" بالرياض تخدم أكثر من 3500 مستفيد
سبق

تمكّنت اللجنة المنفذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واع" بمنطقة الرياض، من تقديم خدماتها التوعوية الصحية لأكثر من 3500 مستفيد من خلال مشروع العيادات الافتراضية "أثر"، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات والخدمات الميدانية والتوعوية التي أطلقتها الحملة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره.

وقدمت العيادات 12 محاضرة توعوية للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية، تناول فيها نخبة من الاستشاريين المختصين أبرز المشاكل الصحية اليومية التي قد تواجههم، مع إتاحة الفرصة للحصول مباشرةً على الاستشارات الطبية المجانية وفق تخصص كل عيادة بما يحقق الاستفادة القصوى من خدماتها المتاحة.

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويرأسها علي القباني مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر" وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
05:05 PM

"العيادات الافتراضية" بالرياض تخدم أكثر من 3500 مستفيد

ضمن مبادرات الحملة الوطنية "مجتمع واع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت اللجنة المنفذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واع" بمنطقة الرياض، من تقديم خدماتها التوعوية الصحية لأكثر من 3500 مستفيد من خلال مشروع العيادات الافتراضية "أثر"، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات والخدمات الميدانية والتوعوية التي أطلقتها الحملة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره.

وقدمت العيادات 12 محاضرة توعوية للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية، تناول فيها نخبة من الاستشاريين المختصين أبرز المشاكل الصحية اليومية التي قد تواجههم، مع إتاحة الفرصة للحصول مباشرةً على الاستشارات الطبية المجانية وفق تخصص كل عيادة بما يحقق الاستفادة القصوى من خدماتها المتاحة.

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويرأسها علي القباني مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر" وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.

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