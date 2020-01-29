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"الدفاع" تعلن وظائف إدارية بالقوات البرية الملكية

دعت الراغبين ممّن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم إلكترونياً

أعلنت وزارة الدفاع توافر عددٍ من الوظائف بالقوات البرية الملكية السعودية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بـ"سلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة"، وبـ"تقنية المعلومات على برنامج المساندة الفنية".

وذكرت الوزارة أنها ترغب في شغل هذه الوظائف بالكوادر السعودية، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف وممّن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وأشارت إلى أن التقديم ينتهي يوم السبت الموافق (1441/06/07هـ)؛ موضحة أنه على الراغبين في التقدم عليها زيارة صفحة التوظيف (https://lfca.mod.gov.sa/)، للتعرُّف على تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة.

وزارة الدفاع وظائف

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"الدفاع" تعلن وظائف إدارية بالقوات البرية الملكية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع توافر عددٍ من الوظائف بالقوات البرية الملكية السعودية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بـ"سلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة"، وبـ"تقنية المعلومات على برنامج المساندة الفنية".

وذكرت الوزارة أنها ترغب في شغل هذه الوظائف بالكوادر السعودية، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف وممّن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وأشارت إلى أن التقديم ينتهي يوم السبت الموافق (1441/06/07هـ)؛ موضحة أنه على الراغبين في التقدم عليها زيارة صفحة التوظيف (https://lfca.mod.gov.sa/)، للتعرُّف على تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
01:46 PM

"الدفاع" تعلن وظائف إدارية بالقوات البرية الملكية

دعت الراغبين ممّن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم إلكترونياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,381

أعلنت وزارة الدفاع توافر عددٍ من الوظائف بالقوات البرية الملكية السعودية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بـ"سلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة"، وبـ"تقنية المعلومات على برنامج المساندة الفنية".

وذكرت الوزارة أنها ترغب في شغل هذه الوظائف بالكوادر السعودية، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف وممّن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وأشارت إلى أن التقديم ينتهي يوم السبت الموافق (1441/06/07هـ)؛ موضحة أنه على الراغبين في التقدم عليها زيارة صفحة التوظيف (https://lfca.mod.gov.sa/)، للتعرُّف على تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة.

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