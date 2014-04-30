فريق فني يطلق عمل "يا سيدي" بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين مشروع القدية

بأداء ولحن المنشد عقيل العقيل في قصيدة نظمها الغامدي سابقًا ونشرتها "سبق"

بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظهم الله- لأكبر مشروع ثقافي رياضي ترفيهي في العالم "القدية"، قام فريق بإطلاق عمل فني باسم "يا سيدي".



حيث قام القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة، الشيخ يوسف الغامدي بإهداء عمل فني بأداء ولحن المنشد عقيل العقيل، في قصيدة كان قدم نظمها سابقًا ونشرتها "سبق" بعد جولة بمناسبة الجولة الخارجية لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وعودته إلى أرض الوطن، وطرحها فريق العمل اليوم بمناسبة تدشين سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظهم الله" لمشروع القدية في طموح منهم أن يليق هذا العمل بهذا البلد وولاة أمره وشعبه.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، يرافقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.



قد وضع حجر الأساس وتدشين مشروع "القدية" غرب الرياض. وتعد القدية أكبر مشروع ثقافي ترفيهي رياضي في العالم.