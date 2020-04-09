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"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287

"سانتشيث": إسبانيا باتت قريبة من بداية انحسار "كورونا"

الإجراءات أنقذت الأرواح وقلصت نسب الانتشار

ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم (الخميس)، أن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزاب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

وقال "سانتشيث" أمام البرلمان شبه الخالي حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام: "بدأت مرحلة السيطرة على الحريق... سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض كوفيد-19- وهي من أشد الإجراءات في أوروبا- ساعدت في إنقاذ كثير من الأرواح، وقلصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة إلى أربعة بالمئة من 22 بالمئة.

وسيصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين حتى 26 من أبريل (نيسان).

واقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث فيروس كورونا الجديد

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"سانتشيث": إسبانيا باتت قريبة من بداية انحسار "كورونا"
سبق

ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم (الخميس)، أن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزاب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

وقال "سانتشيث" أمام البرلمان شبه الخالي حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام: "بدأت مرحلة السيطرة على الحريق... سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض كوفيد-19- وهي من أشد الإجراءات في أوروبا- ساعدت في إنقاذ كثير من الأرواح، وقلصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة إلى أربعة بالمئة من 22 بالمئة.

وسيصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين حتى 26 من أبريل (نيسان).

واقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
03:17 PM

"سانتشيث": إسبانيا باتت قريبة من بداية انحسار "كورونا"

الإجراءات أنقذت الأرواح وقلصت نسب الانتشار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم (الخميس)، أن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزاب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

وقال "سانتشيث" أمام البرلمان شبه الخالي حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام: "بدأت مرحلة السيطرة على الحريق... سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض كوفيد-19- وهي من أشد الإجراءات في أوروبا- ساعدت في إنقاذ كثير من الأرواح، وقلصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة إلى أربعة بالمئة من 22 بالمئة.

وسيصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين حتى 26 من أبريل (نيسان).

واقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

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