النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جهود قطار المشاعر.. استبدال 34 ألف قطعة في 72 ألف ساعة

الزهراني: أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي شملت إجراء اختبارات المحاكاة

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أن إجمالي القطع الاستهلاكية التي تم تغييرها في قطار المشاعر تجاوزت 34 ألف قطعة استغرق استبدالها أكثر من 72 ألف ساعة عمل، مبينة أن فريقًا من المهندسين والفنيين باشروا أعمال الصيانة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة.

وأوضح مدير التشغيل والصيانة لقطار المشاعر المهندس موسى الزهراني، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بدأت أعمال الصيانة فور صدور مجلس الوزراء بإسناد خدمة وصيانة وتشغيل قطار المشاعر للشركة؛ استعدادًا لموسم الحج ولضمان إنهاء كافة أعمال الصيانة قبل موسم الحج بوقت كاف.

وأضاف المهندس الزهراني أنه منذ صدور القرار وحتى اليوم قمنا بتغيير 34.278 قطعة استهلاكية متعلقة بأنظمة القطار المختلفة؛ من ضمنها 10 آلاف قطعة تم تغييرها في نظام الأبواب، إضافة إلى 2500 بطارية، وقطع أخرى في أنظمة التشغيل الكهربائية والأنظمة الميكانيكية وأنظمة الفرامل، وتغيير بعض الأجزاء في سكة الحديد.

وأفاد الزهراني أن فريقًا من المهندسين وذوي الاختصاص خاضوا تحدِّيًا مع الزمن لإنجاز أعمال الصيانة قبل موسم الحج، واستغرق تغيير القطع بالكامل 72 ألف ساعة عمل، كما قمنا بإجراء اختبارات شاملة للكشف على القطع بعد تركيبها للتأكد من عملها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي شملت إجراء اختبارات المحاكاة، وهي محاكاة حركات النقل التي تحدث في الحج بنفس التوقيت؛ لرفع الكفاءة التشغيلية للقطار، مؤكدًا أن تحليل المحاكاة أظهر ارتفاعًا في الكفاءة التشغيلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جهود قطار المشاعر.. استبدال 34 ألف قطعة في 72 ألف ساعة
سبق

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أن إجمالي القطع الاستهلاكية التي تم تغييرها في قطار المشاعر تجاوزت 34 ألف قطعة استغرق استبدالها أكثر من 72 ألف ساعة عمل، مبينة أن فريقًا من المهندسين والفنيين باشروا أعمال الصيانة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة.

وأوضح مدير التشغيل والصيانة لقطار المشاعر المهندس موسى الزهراني، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بدأت أعمال الصيانة فور صدور مجلس الوزراء بإسناد خدمة وصيانة وتشغيل قطار المشاعر للشركة؛ استعدادًا لموسم الحج ولضمان إنهاء كافة أعمال الصيانة قبل موسم الحج بوقت كاف.

وأضاف المهندس الزهراني أنه منذ صدور القرار وحتى اليوم قمنا بتغيير 34.278 قطعة استهلاكية متعلقة بأنظمة القطار المختلفة؛ من ضمنها 10 آلاف قطعة تم تغييرها في نظام الأبواب، إضافة إلى 2500 بطارية، وقطع أخرى في أنظمة التشغيل الكهربائية والأنظمة الميكانيكية وأنظمة الفرامل، وتغيير بعض الأجزاء في سكة الحديد.

وأفاد الزهراني أن فريقًا من المهندسين وذوي الاختصاص خاضوا تحدِّيًا مع الزمن لإنجاز أعمال الصيانة قبل موسم الحج، واستغرق تغيير القطع بالكامل 72 ألف ساعة عمل، كما قمنا بإجراء اختبارات شاملة للكشف على القطع بعد تركيبها للتأكد من عملها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي شملت إجراء اختبارات المحاكاة، وهي محاكاة حركات النقل التي تحدث في الحج بنفس التوقيت؛ لرفع الكفاءة التشغيلية للقطار، مؤكدًا أن تحليل المحاكاة أظهر ارتفاعًا في الكفاءة التشغيلية.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
05:25 PM

جهود قطار المشاعر.. استبدال 34 ألف قطعة في 72 ألف ساعة

الزهراني: أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي شملت إجراء اختبارات المحاكاة

A A A
غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
1
1,508

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أن إجمالي القطع الاستهلاكية التي تم تغييرها في قطار المشاعر تجاوزت 34 ألف قطعة استغرق استبدالها أكثر من 72 ألف ساعة عمل، مبينة أن فريقًا من المهندسين والفنيين باشروا أعمال الصيانة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة.

وأوضح مدير التشغيل والصيانة لقطار المشاعر المهندس موسى الزهراني، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بدأت أعمال الصيانة فور صدور مجلس الوزراء بإسناد خدمة وصيانة وتشغيل قطار المشاعر للشركة؛ استعدادًا لموسم الحج ولضمان إنهاء كافة أعمال الصيانة قبل موسم الحج بوقت كاف.

وأضاف المهندس الزهراني أنه منذ صدور القرار وحتى اليوم قمنا بتغيير 34.278 قطعة استهلاكية متعلقة بأنظمة القطار المختلفة؛ من ضمنها 10 آلاف قطعة تم تغييرها في نظام الأبواب، إضافة إلى 2500 بطارية، وقطع أخرى في أنظمة التشغيل الكهربائية والأنظمة الميكانيكية وأنظمة الفرامل، وتغيير بعض الأجزاء في سكة الحديد.

وأفاد الزهراني أن فريقًا من المهندسين وذوي الاختصاص خاضوا تحدِّيًا مع الزمن لإنجاز أعمال الصيانة قبل موسم الحج، واستغرق تغيير القطع بالكامل 72 ألف ساعة عمل، كما قمنا بإجراء اختبارات شاملة للكشف على القطع بعد تركيبها للتأكد من عملها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي شملت إجراء اختبارات المحاكاة، وهي محاكاة حركات النقل التي تحدث في الحج بنفس التوقيت؛ لرفع الكفاءة التشغيلية للقطار، مؤكدًا أن تحليل المحاكاة أظهر ارتفاعًا في الكفاءة التشغيلية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,627
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,631
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,721

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة