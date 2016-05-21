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السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن يجدد موقف بلاده الداعم للشرعية

قال: واشنطن تدعم الحل السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة

جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن، كريستوفر هنزل، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.
وأكد خلال تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن واشنطن تدعم الحل السياسي في اليمن والجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

وشدد اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم نصاً وروحاً، ورفض أي إجراء أحادي الجانب دون آلية تحقق، مثمناً مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الحكومة الشرعية وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها ميليشيا الانقلاب.

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السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن يجدد موقف بلاده الداعم للشرعية
سبق

جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن، كريستوفر هنزل، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.
وأكد خلال تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن واشنطن تدعم الحل السياسي في اليمن والجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

وشدد اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم نصاً وروحاً، ورفض أي إجراء أحادي الجانب دون آلية تحقق، مثمناً مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الحكومة الشرعية وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها ميليشيا الانقلاب.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
07:46 PM

السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن يجدد موقف بلاده الداعم للشرعية

قال: واشنطن تدعم الحل السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن، كريستوفر هنزل، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.
وأكد خلال تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن واشنطن تدعم الحل السياسي في اليمن والجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

وشدد اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم نصاً وروحاً، ورفض أي إجراء أحادي الجانب دون آلية تحقق، مثمناً مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الحكومة الشرعية وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها ميليشيا الانقلاب.

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