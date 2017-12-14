11 عاماً من الألم .. عملية ثقب بالقلب تتسبّب في تضخم ساق مواطن

ناشد علاجه .. وقال: تغيَّر مسار الوريد والدم ينزل في رجلي ولا يرجع

تسبّبت عملية جراحية أُجريت لقلب مواطن في تضخم ساق رجله اليمنى؛ ما أعاق تنقلاته وتسبّب في آلامٍ لازمته طيلة 11 عاماً.

وتحدث فهيد القحطاني؛ البالغ من العمر 40 عاماً عن معاناته التي استمرت 11 عاماً، وقال لـ"سبق": أجريت كشفاً طبياً في أحد مستشفيات الرياض، وأفاد الطبيب المعالج بأن لديّ ثقباً في القلب بـ "البطين الأيمن"، وأُجريت لي عملية قسطرة لإغلاق الثقب، وبعد تلك العملية تغيَّر مسار الوريد، على حد قوله، فأصبح الدم ينزل في الساق لكنه لا يرجع؛ ما تسبّب لي، ومنذ اليوم التالي للعملية، في تضخمٍ بالساق.

وأضاف: بعد مراجعة المستشفى الذي أُجريت فيه العملية أفادوني بأن لديَّ جلطة في الرجل، ومنذ ذلك الوقت ومعاناتي مستمرة، فلا أستطيع صعود الدرج والألم يلازمني، وأناشد معالجتي وإنهاء معاناتي في المستشفيات المتخصصة.