النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العبد العالي": استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا.. أمر مبشر

قال: الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع أسهما في تراجع الحالات

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: "شهدنا انخفاضا لعدد حالات الإصابات بـ #كورونا في #المملكة"، مبيناً أنه "أمر مبشر استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع أسهما في تراجع حالات الإصابة بـ #كورونا وأفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد".

وقال متحدث #وزارة_الصحة: انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العبد العالي": استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا.. أمر مبشر
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: "شهدنا انخفاضا لعدد حالات الإصابات بـ #كورونا في #المملكة"، مبيناً أنه "أمر مبشر استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع أسهما في تراجع حالات الإصابة بـ #كورونا وأفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد".

وقال متحدث #وزارة_الصحة: انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
04:04 PM

"العبد العالي": استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا.. أمر مبشر

قال: الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع أسهما في تراجع الحالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
12,620

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: "شهدنا انخفاضا لعدد حالات الإصابات بـ #كورونا في #المملكة"، مبيناً أنه "أمر مبشر استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع أسهما في تراجع حالات الإصابة بـ #كورونا وأفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد".

وقال متحدث #وزارة_الصحة: انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,702
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,427

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة