النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يغلق الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية في أبوظبي

ابتداءً من غدٍ وحتى نهاية مارس

أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، أنها ستغلق مؤقتاً وجهات ثقافية وسياحية وترفيهية في الإمارة، بما في ذلك "متحف اللوفر-أبوظبي" للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على "تويتر" بأنه "تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة ابتداءً من غد 15 مارس وحتى نهاية الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، ذكر موقع متحف "اللوفر-أبوظبي" في تغريدة على "تويتر" أنه يعطي الأولوية في قرار الإغلاق لصحة زواره وموظفيه وسلامتهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يغلق الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية في أبوظبي
سبق

أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، أنها ستغلق مؤقتاً وجهات ثقافية وسياحية وترفيهية في الإمارة، بما في ذلك "متحف اللوفر-أبوظبي" للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على "تويتر" بأنه "تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة ابتداءً من غد 15 مارس وحتى نهاية الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، ذكر موقع متحف "اللوفر-أبوظبي" في تغريدة على "تويتر" أنه يعطي الأولوية في قرار الإغلاق لصحة زواره وموظفيه وسلامتهم.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:12 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:32 PM

"كورونا" يغلق الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية في أبوظبي

ابتداءً من غدٍ وحتى نهاية مارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,076

أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، أنها ستغلق مؤقتاً وجهات ثقافية وسياحية وترفيهية في الإمارة، بما في ذلك "متحف اللوفر-أبوظبي" للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على "تويتر" بأنه "تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة ابتداءً من غد 15 مارس وحتى نهاية الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، ذكر موقع متحف "اللوفر-أبوظبي" في تغريدة على "تويتر" أنه يعطي الأولوية في قرار الإغلاق لصحة زواره وموظفيه وسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,443
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,456

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة